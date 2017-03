Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a afirmat luni, la Adunarea generala a primarilor de municipii, ca noua urare intre edili este "ne bucuram ca suntem sanatosi si liberi”, ceea ce nu este „o norma de normalitate”, in conditiile in care alesii locali trebuie sa dea socoteala politic doar in fata celor care i-au votat.