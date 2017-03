Oficiul de Statistica al Uniunii Europene trage un semnal de alarma legat de nivelul scazut de natalitate din Romania si prevad probleme in viitor legate de piata locala a muncii.

Expertii economici vad o singura solutie de rezolvare a dramei demografice cu care se confrunta Romania. Este vorba despre facilitatea fiscala pentru familiile cu mai multi copii. Specialistii spun ca noua lege a indemnizaţiilor pentru mame este un prim pas care ar putea stimula cresterea natalitaţii, insa nu este suficient.



Pentru a incuraja cresterea ratei natalitatii, Romania ar trebui intai sa se uite la puţinele state europene care au rate pozitive de fertilitate, asa cum sunt Franţa si Marea Britanie spun sociologii.



Expertii in demografie dau drept exemplu modelul francez care presupune program partial de lucru pentru mame si indemnizatie in functie de veniturile familiei. Mai mult, nivelul indemnizatiei creste odata cu numarul de copii ai familiei. Exista si posibilitatea ca parintele sa isi ia concediu parental partial si sa lucreze cu timp partial.



Romania a eliminat plafonul de 3.400 de lei stabilit in cazul indemnizatiei pentru cresterea copilului. Astfel, cuantumul indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului va fi de 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni, indiferent de nivelul acestora.



De anul trecut, in Romania mamele si femeile insarcinate se bucura de mai multe drepturi la locul de munca. Practic s-a reglementat prin lege dreptul femeilor insarcinate la un program adaptat fara a li se modifica salariul, iar mamele au dreptul la pauze pentru alaptat sau program mai scurt.



Gabriela Dinu, avocat la Tuca Zbarcea si Asociatii spune ca primul lucru pe care trebuie sa il stie femeile insarcinate pentru a beneficia de drepturi speciale la locul de munca este ca trebuie sa obtina un document de la medicul de familie, care sa le ajute sa informeze angajatorul in legatura cu starea lor.

“Daca exista aspecte care pot pune in pericol sanatatea si securitatea gravidelor si a mamelor, angajatorii sunt nevoiti sa ia masuri adecvate. Tot angajatorii sunt cei care sunt obligati prin lege sa nu faca publica starea de graviditate a angajatei, atata timp cat nu este vizibila.”



Din start programul sau condiţiile de lucru ale gravidei trebuie schimbate de catre angajator daca prezinta risc pentru sarcina. Conform legii, reducerile de program pot fi de maximum un sfert din programul de lucru normal.



Ce se intampla in cazul in care nu este posibila mutarea lor pe un post ce presupune program de zi?

Mamele pot intra in concediu de risc maternal. In cazul in care vorbim despre mame care alapteaza ele trebuie sa primeasca doua pauze de alaptare a cate o ora, pana cand copilul implineste un an. Pauzele pot fi inlocuite, la cerere, cu o reducere de doua ore a programului de lucru zilnic.

Sursa FOTO Pexels.com