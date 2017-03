Vicepresedintele Comisiei Europene Valdis Dombrivskis si Comisarul pentru Afaceri Economice si Financiare, Pierre Moscovici, au trimis, in februarie, ministrului de Finante, Viorel Stefan, o scrisoare in care avertizeaza ca, potrivit datelor disponibile, deficitului ar urma sa depaseasca 3% in 2017, ajungand la 3,6%, respectiv la 3,9% in 2018. Ei au cerut ca Executivul sa anunte masuri clare pentru reducerea deficitului bugetar, potrivit News.ro.

Viorel Stefan considera insa ca Executivul este pregatit sa ia masurile necesare pentru a evita o astfel de situatie.

”Guvernul si-a anuntat intentia de a ramane in tinta de 3% deficit din PIB. Datoria publica este estimata sa ramana sub nivelul de 38% din PIB. Guvernul este gata sa intervina in reducerea cheltuielilor daca va constata depasirea tintei de deficit”, a declarat Stefan.

Ministerul Finantelor considera ca scrisoarea transmisa de Comisia Europeana arata doar o precupare, iar diferenta dintre cele doua abordari este rezultatul aplicarii unor metodologii diferite de estimare.

Comisia Europeana estimeaza ca Romania va inregistra "deviatii semnificative" ale obiectivelor bugetare pe termen mediu (MTO) in 2016, iar balanta structurala va suferi "noi deteriorari" in 2017 si 2018. Aceasta situatie ar fi provocata in principal de relaxarea indusa de reducerea unor taxe, combinat cu cresteri de pensii si salarii, spun oficialii CE.

Sursa foto: Agerpres