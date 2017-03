Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca nu a semnat vreo intelegere cu premierul Sorin Grindeanu, asa cum a declarat fostul premier Victor Ponta. Mai mult, seful statului a precizat ca Victor Ponta are un "talent special" de a vorbi despre lucruri care nu exista.

"Acel fost premier (Victor Ponta - n.r.) are un talent special in a aduce in discutii chestiuni care nu exista. Nu, nu exista niciun pact de coabitare, ba, mai mult, pot sa va spun ca nu va exista vreodata. Nu simt absolut deloc nevoia sa fac un pact sau alta intelege scrisa cu PSD", a declarat Klaus Iohannis, potrivit News.ro.

Premierul Sorin Grindeanu a scris joi, pe Facebook, ca un pact de coabitare este „doar o hartie”, motiv pentru care nu exista si nu va exista un astfel de pact intre el si presedintele Klaus Iohannis, ceea ce nu inseamna ca nu va avea o colaborare corecta cu Administratia Prezidentiala pe temele de interes major pentru Romania.

Recent, Victor Ponta a declarat ca intre presedintele Klaus Iohannis si premierul Sorin Grindeanu exista un pact de coabitare. Precizarea a fost facuta in contextul in care tot Victor Ponta a afirmat ca pactul dintre el si Traian Basescu a fost negociat de Liviu Dragnea si Iulian Chifu.

”Cand iei singur deciziile, inevitabil unele sunt bune, altele mai putin bune, doar ca trebuie sa ti le asumi. Eu am avut prostul obicei sa-mi asum tot. De exemplu, faimosul pact cu Traian Basescu. Mi l-am asumat eu. De scris si de negociat, l-a negociat Liviu Dragnea", a declarat Victor Ponta.

Sursa foto: Agerpres