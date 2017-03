Sorin Grindeanu a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa sustinuta la Consiliul Judetean Timis, ca au fost aprobati indicatorii tehnico-economici pentru autostrada Timisoara - Pancevo care va lega Romania de capitala Serbiei, Belgrad, potrivit News.ro.

”Saptamana trecuta, am deblocat proiectul autostrazii Timisoara - Pancevo, s-au aprobat indicatorii astfel incat studiul de fezabilitate sa intre pe finantare, iar pe urmatorul exercitiu bugetar vrem sa se intre la executie pentru finantarea acelui tronson”, a declarat Sorin Grindeanu.

Romania si Serbia vor colabora pentru sustinerea diplomatica si financiara a proiectelor de investitii legate de transport la frontiera comuna dintre Romania si Republica Serbia, in special pentru constructia autostrazii Timisoara - Varset - Pancevo pana in 2025, potrivit rezultatelor studiilor de fezabilitate.

Executivul a informat ca includerea unei noi autostrazi este o prioritate in master planurile de transport ale celor doua state.

Tronsonul dintre Pancevo si Varset este recunoscut in lista unica de proiecte pregatite a Serbiei, iar executia lucrarilor pentru sectorul de drum Timisoara - Moravita este cuprinsa in Strategia de implementare a Master Planului General de Transport al Romaniei pe lista lunga a proiectelor din sectorul rutier, in prima perioada de finantare 2014-2020, cu suma de 29,5 milioane euro fara TVA.

Constructia autostrazii Timisoara - Pancevo vizeaza si cresterea incluziunii sociale si calitatii vietii in regiunea transfrontaliera, precum si dezvoltarea unitara a infrastructurii de transport capabila sa suporte traficul rutier de persoane si de marfa in punctele de trecere frontiera, prin intermediul realizarii de noi conexiuni de transport, mai preciza sursa citata.