Liberalul Ludovic Orban a precizat ca PNL va recurge la toate caile legale, inclusiv atacarea in justitie a ordinelor de ministru, daca banii alocati prin Programul National de Dezvoltare Locala vor fi dati "din pixul lui Dragnea", "dupa interesele de casta ale baronilor PSD".

Ludovic Orban a spus, sambata, la Iasi, intr-o conferinta de presa, ca fondurile prin PNDL trebuie impartite in functie de necesitatile fiecarei comunitati, tinandu-se cont ca 34 la suta din populatia Romaniei se afla in localitati conduse de edili PNL, potrivit News.ro.

"Nu sunt banii lui Dragnea si ai lui Shhaideh. Fondurile trebuie folosite pentru cresterea calitatii vietii, indiferent daca sunt primari PSD, PNL sau de la alt partid. Somez Guvernul sa aloce banii in functie de ponderea populatiei din localitati cu primari PNL. Nu vom accepta ca banii sa fie impartiti de pixul lui Dragnea, dupa interesele de casta ale baronilor PSD. Vom apela la toate caile legale pentru a impiedica distribuirea arbitrara a acestor bani. Suntem gata sa atacam ordinele de ministru, contractele care se semneaza, daca ele nu se fac in conformitate cu legea, daca nu respecta cerintele obligatorii stabilite de lege si daca nu respecta principiul proportionalitatii in ceea ce priveste alocarea banilor”, a afirmat Ludovic Orban.

El a afirmat ca daca PSD nu intelege ce se intampla PNL va merge pana la torpilarea proiectelor care nu respecta legea.

Liderul liberal a mai spus ca nu PSD decide unde trebuie turnat asfalt, ci totul trebuie facut in functie de interesele electoratului.

Ludovic Orban a mai afirmat ca lucreaza la un proiect pentru schimbarea legislatiei, care sa presupuna proceduri clare si transparente, dar si diminuarea palierului politic atunci cand se impart banii publici catre localitati.

