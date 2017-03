Liderul PNL, Raluca Turcan, spune ca cele mai recente masuri economice de marire a salariile bugetare si de crestere a pensiilor sunt un "heirupism fara nicio ancora economica”, ea explicand ca in acest fel presiunea s-a mutat pe autoritatile locale, scrie News.ro.

"Intr-un heirupism fara nicio ancora economica, a inceput sa imprastie in stanga si in dreapta cu mariri de salarii si cu angajamente pentru mariri de pensii. Acesti bani trebuie sa vina de undeva, dar la Guvern nu sunt mai multi bani pentru ca nu au investitii si investitorii nu sunt motivati sa creeze locuri de munca. Atunci au mutat toata presiunea pe primarii si consilii judetene, unde toate cheltuielile cu salarii trebuie sa fie suportate din bugetele locale. In foarte multe localitati, cheltuielile sunt peste nivelul veniturilor din institutiile respective”, a explicat Turcan.

Raluca Turcan a mai spus ca se asteapta ca in urmatoarele trei luni Guvernul Grindeanu sa cada, iar acest lucru sa aiba drept cauza "obsesia impotriva justitiei si iresponsabilitatea economica”.

"Este un blocaj fara precedent si din punctul meu de vedere este foarte posibil ca in trei luni aceasta situatie sa explodeze, Romania sa ajunga sa se indatoreze din ce in ce mai mult pe generatiile viitoare. Putem asista la o cadere a actualului Guvern, pentru ca obsesia impotriva justitiei si iresponsabilitatea economica nu se poate sa nu conduca in aceasta directie spre care se indreapta orbiti”, a explicat liderul PNL.

