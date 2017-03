Intrebat daca va candida la sefia ALDE pentru a-si sustine propria pozitie in partid, Daniel Constantin a spus ca nu exclude aceasta posibilitate, daca va fi „provocat”, potrivit News.ro.

„Poate o sa fac si lucrul acesta daca sunt provocat, dar pe un Congres care se desfasoara pe principii corecte. Am vrut sa va spun ca agreasem dinainte sa nu candidez, pentru ca vreau sa demonstrez ca imi doresc progresul acestui partid, nu imi doresc certuri. Dar daca lucrurile se pun asa, nu ma tem de o candidatura”, a conchis Daniel Constantin.

"Eu am avut o discutie cu domnul Tariceanu, l-am informat ca nu este o batalie pentru functii, l-am informat din luna decembrie ca nu aveam intentia sa candidez, practic e o cursa in care dansul alearga singur si, daca lucrurile se desfasoara asa cum se desfasoara acum, probabil ca va iesi pe locul doi. Dansul mi-a propus o functie de presedinte executiv, o sa reflectez asupra acesteia, reflectam asupra acesteia, nu stiu daca mai este cazul”, a mai spus Daniel Constantin.

Intrebat ce vorbeste cu fostul premier Victor Ponta, vicepremierul a reiterat faptul ca nu are un proiect politic cu social-democratul.

„Multe alte lucruri care tin de viata privata, nu am un proiect pentru ca asta a fost un element pe care anumiti colegi, sunt subiectivi aici, fosti colegi din ALDE care cred ca trebuiau in aceasta perioada sa fie ceva mai diplomati, retinuti, au fost intr-o anumita parte politica a partidului si probabil ca au simtit acum nevoia sa se apropie mai mult. Dar cred ca declaratiile jignitoare, declaratiile pe care le-au facut in aceasta perioada ii descalifica. Proiectul meu politic se numeste ALDE, vreau sa construiesc mai departe in ALDE. Nu am un alt proiect politic in afara ALDE”, a subliniat Daniel Constantin.

Sursa foto: gov.ro