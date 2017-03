Potrivit initiativei legislative, nu pot face obiectul referendumului: "problemele care, potrivit art. 148 din Constitutie, nu pot fi supuse revizuirii; problemele pentru care e necesara revizuirea Constitutiei; probleme fiscale, cele cu caracter international, amnistia si gratierea, care potrivit art. 74 (2) din Constitutie nu pot face obiectul initiativei legislative a cetatenilor”, transmite News.ro.

Art. 148 din Constitutie prevede: „Aderarea Romaniei la tratatele constitutive ale Uniunii Europene, in scopul transferarii unor atributii catre institutiile comunitare, precum si al exercitarii in comun cu celelalte state membre a competentelor prevazute in aceste tratate, se face prin lege adoptata in sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului, cu o majoritate de doua treimi din numarul deputatilor si senatorilor. Ca urmare a aderarii, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum si celelalte reglementari comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate fata de dispozitiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare. Parlamentul, Presedintele Romaniei, Guvernul si autoritatea judecatoreasca garanteaza aducerea la indeplinire a obligatiilor rezultate din actul aderarii si din prevederile alineatului (2). Guvernul transmite celor doua Camere ale Parlamentului proiectele actelor cu caracter obligatoriu inainte ca acestea sa fie supuse aprobarii institutiilor Uniunii Europene”.

De asemenea, nu se poate organiza un referendum daca „textul propus pentru a fi supus referendumului tine de competenta exclusiva a Parlamentului si daca textul propus contravine dreptului international sau principiilor statutare ale Consiliului Europei (democratia, drepturile omului si preeminenta dreptului – statului de drept)”.

Propunerea mai prevede ca referendumul pentru demiterea presedintelui Romaniei este obligatoriu si se stabileste prin hotarare a Parlamentului, iar rezultatul acestuia este obligatriu.

Totodata, presedintele Romaniei, dupa consultarea Parlamentului, poate cere poporului sa isi exprime vointa prin referendum cu privire la probleme de interes national, iar rezultatul acestuia este consultativ.

„In cadrul referendumului populatia poate fi consultata cu privire la una sau la mai multe probleme, precum si cu privire la o problema de interes national si o problema de interes local, pe buletine de vot separate”, se mai arata in textul proiectului.

Potrivit expunerii de motive, „presedintele nu poate initia un referendum legislativ, ci numai un referendum consultativ”.

„Propunerea legislativa are drept obiectiv alinierea la normele europene, respectarea Recomandarilor Comisiei de la Venetia si, nu in ultimul rand, punerea in acord a normelor referendare cu deciziile Curtii Constitutionale. Eforturile tot mai sustinute ale Romaniei de consolidare a statului de drept modern si alinierea la democratiile europene, precum si adaptarea legislatiei interne la reglementarile comunitare, vizand respectarea recomandarilor Comisiei de la Venetia – Codul bunelor practici in materie de referendum, adoptat la cea de-a 19-a reuniune a Consiliului pentru alegeri democratice, impun fundamentarea solutiilor legislative referendare, pentru o cat maimare predictibilitate si eficienta legislativa”, au mai precizat initiatorii in expunerea de motive.

Initiatorii propunerii legislative sunt deputatii PSD Eugen Nicolicea, Oana Florea, Alexandru Balanescu, Iulian Iacomi.

Prima Camera sesizata este Senatul.

Proiectul de lege survine in contextul in care Klaus Iohannis a declansat in 24 ianuarie procedura pentru organizarea unui referendum pe justitie. In 13 februarie, Parlamentul a adoptat avizul in legatura cu referendumul. In 14 februarie, presedintele declara ca va anunta "in zilele urmatoare" data la care va fi organizat referendumul pe justitie, precum si intrebarea de pe buletinul de vot.

Presedintele Klaus Iohannis a declarat, pe 7 martie, ca nu a abandonat ideea referendumului privind justitia, dar a "lasat-o mai usor" momentan, avand in vedere ca societatea s-a exprimat deja clar prin protestele din ultima perioada, aratand ca doreste continuarea luptei anticoruptie.

Sursa foto: Agerpres