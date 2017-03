”Ordonanta de urgenta in sine nu a fost o problema. Problema a fost poate de procedura: cand si cum a fost adoptata. Societatea a reactionat la faptul ca ordonanta a fost adoptata la 10-11 seara, ceea ce-i foarte adevarat si foarte nefiresc. Numai ca Guvernul putea sa lase ordonanta sa intre in vigoare in ziua in care a fost publicata in Monitorul Oficial. Guvernul a dat un termen de zece zile pentru ca ordonanta sa intre in vigoare, de unde personal am banuit mai degraba o lipsa de abilitate in tehnica legislativa, decat un gand de a legifera in fapt de seara”, a declarat Tudorel Toader in cadrul dezbaterilor din comisia LIBE, potrivit News.ro.

Tudorel Toader a criticat ancheta facuta de DNA asupra modului in care a fost adoptata OUG 13, spunand ca decizia Curtii Constitutionale (CCR) de constatare a unui conflict juridic intre puterea legislativa si justitie este una care ii place foarte mult.

”Curtea Constitutionala a dat o decizie care mie imi place foarte mult, o decizie de principiu prin care a statuat ca legiuitorul are competenta sa aprecieze oportunitatea unei legi, ca procurorul nu are competenta sa-i urmareasca penal pe ministrii care au libertatea sa aprecieze cand si cum adopta un act normativ. Prin decizia pe care a dat-o, CCR a statuat ca a existat un conflict juridic. Important este ce a statuat pentru viitor: ca procurorul nu poate ancheta ministrii care adopta acte normative”, a mai spus Toader.

Ministrul Justitiei a avertizat, de la Bruxelles, ca toate cele trei puteri "sa ramana in matca lor constitutionala" si sa nu mai intervina una in atributiile celeilalte.

”Am solicitat si solicit fiecareia dintre cele trei puteri ale statului sa ramana in matca lor constitutionala. Arhitectura statului de drept e bine conceputa, ea mai trebuie si bine cunoscuta si bine respectata. Daca nu se intampla asa, puterile risca sa iasa din matca lor constitutionala si sa intre in zona de competenta a altor autoritati, asa cum s-a intamplat cu de-acum celebra OUG 13/2017”, a conchis Tudorel Toader.

Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne a Parlamentului European a organizat miercuri o dezbatere pe tema democratiei si justitiei din Romania, in urma scandalului generat de OUG 13. Parlamentarii de la Bruxelles vor sa auda direct de la cei implicati cum s-au derulat evenimentele din tara noastra in contextul respectivului act normativ. Printre vorbitori se numara ministrul Justitiei, Tudorel Toader, filosoful Gabriel Liiceanu si jurnalistii Liviu Avram de la Adevarul si Attila Biro de la Rise Project. De asemenea, aproximativ 20 de reprezentanti ai protestatarilor din marile orase ale Romaniei sunt prezenti la dezbaterile din comisia LIBE a Parlamentului European pe tema democratiei si justitiei din tara noastra.

Sursa foto: Agerpres