"I-am spus deja domnului Nicusor Dan de o saptamana ca nu se pune problema de negociere a intrarii lui Ciolos in USR si nu asta a fost problema de la inceput. Ei trebuie sa isi rezolve problemele interne din partid si ar fi bine sa nu foloseasca numele meu”, a declarat Dacian Ciolos pentru Digi24, citat de News.ro.

Presedintele USR, Nicusor Dan, a declarat miercuri, ca i-a trimis o invitatie oficiala lui Dacian Ciolos sa intre in Uniunea Salvati Romania si a primit raspunsul ca solicitarea va fi analizata. "A fost transmisa (invitatia – n.r.) marti, acum opt zile. Am primit raspunsul ca va fi analizata. Oricine poate sa intre in orice moment in USR daca indeplineste conditiile de admisibilitate”, a precizat Nicusor Dan.

Dan Barna, purtatorul de cuvant al USR, a afirmat ca, in perioada imediat urmatoare, echipa lui Dacian Ciolos va discuta cu reprezentantii USR pentru a stabili cadrul cel mai potrivit prin care fostul premier se poate alatura formatiunii.

Dacian Ciolos a declarat, in 9 martie, ca organizatia neguvernamentala pe care o va lansa alaturi de membri ai Guvernului pe care l-a condus ia in calcul “foarte serios inclusiv un proiect politic nou, o miscare politica sau un partid politic”.

Sursa foto: Agerpres