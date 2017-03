„Vreau sa confirm ca decizia mea este sa nu fac pasul spre Uniunea Salvati Romania. De altfel, este o concluzie la care am ajuns inca inainte de a aparea toate speculatiile, inainte de infiintarea acelei comisii de negociere in USR, de pozitiile si de reactiile din ultimele zile. Este o decizie pe care am luat-o dupa primele discutii avute cu Nicusor Dan, pe care i-am si comunicat-o acum mai bine de o saptamana, cand mi-a prezentat opinia sa clara in calitate de presedinte al partidului”, a scris Dacian Ciolos pe reteaua de socializare.

Acesta a mai spus ca a discutat cu presedintele USR cu deschidere si cu focus pe ce se poate construi si ca nu ar vrea sa dea pe cineva la o parte, sa vina la o masa deja asezata sau sa culeaga roadele muncii altora.

„Pentru mine este limpede ca intrarea mea in partid in acest moment ar duce la dezbinare, un lucru pe care nu-l doresc. Am convingerea ca, in masura in care actiunile noastre au la baza aceleasi valori morale si dorinta de a pune umarul la transformarea Romaniei in mai bine, este foarte probabil ca drumurile noastre sa se reintalneasca”, a mai scris fostul premier.

Postarea vine dupa ce, in urma cu cateva ore, Dacian Ciolos cerea Uniunii Salvati Romania sa nu mai foloseasca numele sau si spune ca nu s-a pus niciodata problema unei negocieri pentru a deveni membru al USR.

Presedintele USR, Nicusor Dan, a declarat miercuri, ca i-a trimis o invitatie oficiala lui Dacian Ciolos sa intre in Uniunea Salvati Romania si a primit raspunsul ca solicitarea va fi analizata. "A fost transmisa (invitatia – n.r.) marti, acum opt zile. Am primit raspunsul ca va fi analizata. Oricine poate sa intre in orice moment in USR daca indeplineste conditiile de admisibilitate”, a precizat Nicusor Dan.

