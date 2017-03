„Am spus, cred ca saptamana trecuta. Dupa ce vom termina aceasta festivitate de la Roma, voi invita si voi provoca politicienii de acasa la discutii in multiple formate pentru a vedea cum vede lumea politica de la noi viitorul Europei. Si am de gand sa fac acest lucru. Daca se va intampla la Snagov sau la Bucuresti sau in alta parte, vom vedea. Dar da, am intentia sa particip la formate si sa incurajez formate de discutii pentru a avea o energie pozitiva in definitiv in acest demers. Este clar ca noi vrem sa jucam un rol pozitiv”, a afirmat seful statului, intrebat cu ce poate contribui Romania mai bine ca procesul sa mearga mai departe, inclusiv in ceea ce priveste aria de securitate chiar si a frontierelor externe ale Uniunii, informeaza News.ro.

Presedintele a mai spus ca Romania trebuie sa respecte ceea ce a convenit cu partenerii externi, si anume sa nu aiba deficit bugetar excesiv.

„M-ati intrebat ce putem sa facem concret (...). Asta inseamna sa ne facem treaba. Asta inseamna, sigur, sa ne facem treaba si acasa. In primul rand, sa respectam ce am convenit cu totii, bunaoara sa nu avem deficit bugetar excesiv. E un lucru foarte, foarte concret pe care putem sa-l facem. Insa Romania poate sa faca mult mai mult. Am avut si inca mai avem intr-o oarecare masura ce s-a numit «criza migratiei». Romania a facut fata foarte bine si cred ca toata lumea imi da dreptate, fiindca am stiut cum sa ne aparam granita. Nu suntem in Schengen, actionam ca un membru de facto Schengen si am aratat cum poate o tara europeana sa-si apere foarte bine granitele. Poate reusim sa-i convingem si pe altii sa foloseasca abordari similare, fiindca una din preocuparile de baza pentru toti europenii este securitatea granitelor externe”, a completat Klaus Iohannis.

Seful statului a sustinut ca alocarea a 2% din PIB pentru aparare nu este doar o promisiune politica, ci Romania va contribui la cresterea securitatii in Europa.

„In domeniul apararii, nu vrem sa construim ceva paralel cu NATO, dar cred ca exemplul nostru cu 2% pentru inzestrare, pentru aparare este nu doar o promisiune politica sau un exemplu, este un fapt cu care noi, concret, vom contribui la cresterea securitatii in Europa si multe alte lucruri de acest tip. Nu trebuie sa-si imagineze lumea ca se asteapta de la noi mari filosofii europene si pe urma sa-i convingem pe toti. Ca intr-o familie, functioneaza cel mai bine daca fiecare isi face treaba fara sa vorbeasca mai mult decat e necesar, dar sa munceasca mai mult decat trebuie”, a conchis presedintele.

