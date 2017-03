Intrebat de ce ALDE i-a retras sprijinul politic, Daniel Constantin a raspuns: "Mi s-a facut reprosul ca sunt omul binomului si ca sunt prea tehnocrat".

"E o incalcare foarte grava a regulilor ce a facut domnul Tariceanu. Eu raman in ALDE. Ce s-a intamplat incalca orice regula a democratiei", a mai spus Daniel Constantin.

La sedinta coalitiei participa Liviu Dragnea, Calin Popescu Tariceanu si premierul Sorin Grindeanu.

Premierul Sorin Grindeanu a anuntat, luni, ca in cursul zilei va trimite Administratiei prezidentiale propunerile de inlocuiri de ministri facute de ALDE, potrivit News.ro.

Liderii ALDE, reuniti duminica dupa-amiaza in sedinta Biroului Politic Central, au decis, cu majoritate de voturi, retragerea sprijinului politic vicepremierului Daniel Constantin, copresedinte al formatiunii.

Gratiela Gavrilescu, ministrul pentru Relatia cu Parlamentul, a fost propusa de ALDE in functia de ministru al Mediului si vicepremier, in locul lui Daniel Constantin. In functia de ministru pentru Relatia cu Parlamentul, ALDE il propune pe Viorel Ilie.

Presedintele interimar al PNL, Raluca Turcan, a comentat luni retragerea sprijinului politic ministrului Mediului, Daniel Constantin, despre care a spus ca denota ”degringolada” in care se afla Guvernul si ca ”aruncarea peste bord” a lui Constantin este consecinta intereselor personale ale liderilor majoritatii parlamentare.

”Tariceanu are un singur interes, al lui personal, si incetul cu incetul isi va decima partidul daca nu se va conforma cu ceea ce isi doreste domnia sa personal. Constat cu ingrjorare degringolada din Guvern. Este o situatie fara precedent ca un partid care a castigat 45% si a format o majoritate cu peste 50% in Parlamentul Romaniei la doar cateva luni sa se afle intr-o stare de lipsa de credibilitate acuta, ceea ce descurajeaza investitorii actuali si cei care ar dori sa vina in Romania”, a declarat Raluca Turcan.

Ea a spus ca liderii coalitiei de guvernare au preocupari legate de lupta anti-Justitie si ”sugruma sau distrug” preocuparile legate de bunastarea cetatenilor.

”De asemenea, intr-o situatie de lipsa de coeziune politica, generata probabil de interesele punctuale pe care le au foarte multi din aceasta majoritate si nu mai vorbesc de sugrumarea sau distrugerea tuturor preocuparilor legate de bunastarea cetatenilor pentru obsesiile anti-justitie pe care ei le au in mod structural (...) Cred ca e o chestiune de timp pana cand acest Guvern se va confrunta cu o grava problema de sustinere politica pentru ca multi din interior vor continua sa ii arunce peste bord pe decidentii care ii sfideaza”, a mai adaugat Turcan.

