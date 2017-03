Premierul Sorin Grindeanu a declarat, luni, referitor la intalnirea pe care a avut-o in cursul diminetii cu ministrul Finantelor si reprezentantii ANAF, ca a fost o intanire de lucru si ca vor fi facute evaluari, precizand ca situatia incasarilor la buget pe prima jumatate a lunii martie este foarte buna comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.

”E o intalnire obisnuita de lucru, eu am spus ca o sa am aceste intalniri saptamanal pe doua domenii: pe ceea ce inseamna ANAF si Ministerul Finantelor si un alt domeniu, cel al fondurilor europene, unde monitorizez progresul pe care il facem. E o intalnire obisnuita de lucru, m-au informat care e stadiul implementarii celor 14 masuri, termenul e jumatatea lunii aprilie. De asemenea, am discutat de posibile eventuale propuneri legislative pentru imbunatatirea activitatii”, a declarat premierul Sorin Grindeanu, potrivit News.ro.

Intrebat daca este multumit de activitatea ministrului Finantelor, pentru ca au aparut zvonuri ca ar fi probleme in ceea ce il priveste pe Viorel Stefan, Grindeanu a raspuns ca ministrii sunt monitorizati si vor fi evaluari ”cand este cazul”.

"O sa vad apropo de masurile pe care trebuie sa le ia, nu doar ANAF, impreuna cu Ministerul Finantelor, facem evaluari. Nu pot sa speculez zvonuri. Zvonurile acestea nu au plecat de la Guvern si nici n-o sa fac acest lucru, dar fiecare din acesti ministri sunt monitorizati apropo de cum implementeaza planul de guvernare si o sa facem evaluari atunci cand va fi cazul", a spus Grindeanu.

In privinta datelor referitoare la incasarile din primele doua saptamani ale lunii martie, premierul a spus: "Daca facem prima jumatate a lunii martie 2017 fata de prima jumatate din 2016 pe luna martie, deci aceste doua saptamani, lucrurile stau foarte bine. Mult peste un miliard jumate, ceva de acest tip fata de 2016. Hai sa tragem linie in 31 si sa vedem cum va fi", a aratat seful Executivului.

Sursa foto: gov.ro