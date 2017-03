”In aceasta saptamana atat de plina cu aventuri "pescaresti" mi-am adus aminte de un episod din septembrie 2012 de la Murighiol din Delta”, a scris Victor Ponta, pe Facebook, citat de News.ro.

El spune ca este vorba despre un weekend extrem de incarcat - stabilirea candidatilor la alegerile parlamentare din decembrie 2012 .

”In plus, am adoptat toti o "Declaratie oficiala de solidarizare cu Liviu Dragnea" - stiu ca acum suna comic, dar asa a fost! Am fost atunci in "barca USL" cinci oameni (ca in faimoasa comedie "Operatiunea Monstru") : Crin Antonescu, Victor Ponta, Gabriel Oprea, Daniel Constantin si - cu voia dvs. ultimul pe lista - "camaradul si prietenul" Liviu Dragnea!”, continua Victor Ponta.

Fostul premier mentioneaza ca au trecut 4 ani de atunci, iar in barca a ramas Liviu Dragnea singur.

”Intai a sarit in apa Crin, dupa aceea am fost eu "impins" mai discret, apoi a urmat aruncarea brutala peste bord a lui Gabi si acum ejectarea cu tot cu bancuta a lui Daniel ! Trista poveste - important e ca in barca a ramas unul singur, cel mai rezistent dintre noi toti / cel pentru care ne asumam si proclamam toti atunci "solidaritatea" !!!”, scrie Ponta.

Deputatul PSD spune ca duminica a vazut fotografii cu premierul Grindeanu stand in picioare in barca alaturi de ”camaradul si prietenul” Liviu.

”Sper sa fie destept si sa isi puna urgent o vesta solida de salvare pe el - istoria se repeta pentru cei care nu invata din experientele trecutului. Dincolo de aceste "povesti pescaresti", cel mai important lucru pentru noi toti e sa nu se scufunde "barca"! Vad valuri mari, gauri multe si un "Carmaci" care e mai preocupat de aruncarea celorlati peste bord decat de ajungerea in siguranta la mal! Eu ma descurc foarte bine sa inot - chiar si contra curentului! Asa ca sunt pregatit sa salvez cat pot de multi pasageri cazuti (sau aruncati) din barca!”, incheie Victor Ponta.

Dragnea, despre afirmatiile lui Ponta: Cred ca nu este cel mai in masura sa vorbeasca

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca nu il mai deranjeaza ce spune Victor Ponta despre el, potrivit News.ro.

Referitor la afirmatiile lui Ponta conform carora este pregatit sa salveze cat mai multi aruncati acum din "barca coalitiei", respectiv despre crearea unui noi pol politic, Dragnea a spus acestea sunt discutii despre lucruri care nu exista.

"Noi vorbim de lucruri care nu exista. Tot vorbim de acesti nemultiumiti, nu-i vedem. Pot fi nemultumiti, nu-i nicio problema, daca se face un pol, sa-l faca, mult succes. Deocamdata in PSD nu avem problemele astea, poate se doreste sa avem astfel de probleme. Nu avem. Am avut si foarte multe intalniri si o sa avem in continuare in partid. Am inceput sa ne intrebam unii pe altii care suntem nemultumiti. Nu-i gasim, dar mai cautam", a aratat Dragnea.

De asemenea, liderul PSD considera ca Victor Ponta nu este cel mai in masura sa vorbeasca cine si de ce a iesit din "barca USL".

"Nu stiu ce va face, eu stiu ca am avut un weekend bun cu premierul Grindeanu. Despre barca USL-ului cred ca nu este cel mai in masura sa vorbeasca cine si de ce a iesit din barca (...) De o saptamana n-am mai discutat", a declarat Dragnea, amintind ca deja a rupt demisia lui Victor Ponta din PSD, lucru pe care nu-l regreta.