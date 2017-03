Premierul Sorin Grindeanu a dat asigurari, marti, intr-un interviu la Europa Fm, ca nu exista motive de ingrijorare privind depasirea deficitului bugetar, asa cum au fost lansate mai multe avertismente din partea Comisiei Europene, afirmand ca datele furnizate de catre Comisia Nationala de Prognoza arata ca productia industriala a crescut in primele doua luni cu 5,8%, comenzile noi in industrie cu 7,8%, iar exporturile cu 13,6%.

”Orice Guvern, ca vorbim de Guvernul Grindeanu sau de guvernele din trecut, lucreaza cu datele furnizate - asa e legal in Romania - de Comisia Nationala de Prognoza. E singura institutie abilitata care poate furniza aceste date macroeconomice. Pe baza acestor valori se construieste bugetul de stat si toate lucrurile care decurg de aici. Fiecare masura pe care noi am luat-o in aceasta perioada a fost foarte bine analizata de noi, a fost masurata, astfel incat impactul asupra economiei sa fie unul in marja”, a declarat premierul Sorin Grindeanu, potrivit News.ro.

"Nu exista motive de ingrijorare privind deficitul bugetar"

Sorin Grindeanu a mai precizat ca nu exista motive de ingrijorare privind depasirea deficitului bugetar pentru ca masurile din programul de guvernare, unele aplicate deja, altele in curs de a fi implementate, au fost foarte bine analizate.

”Avem acest acord de care ne tinem, de 3%, pe care o sa-l respectam, dar in perioadele de crestere puternica economica a unor tari importante din Uniunea Europeana, nu exista acest acord. S-au depasit de foarte multe ori aceste tinte de deficit. Nu e cazul acum. (…) Toate lucrurile pe care noi le-am luat ca si masuri au fost foarte bine analizate. Ne tinem de acel deficit, dar ne tinem si de masurile pe care le aveam scrise in programul de guvernare - sunt analizate foarte bine. Nu avem, in acest moment, motive de ingrijorare”, a aratat seful Executivului.

In acest sens, premierul a prezentat si cateva date de la Comisia Nationala de Prognoza pentru a intari ideea ca nu exista motive de ingrijorare ca deficitul bugetar ar urma sa fie depasit.

”Pot sa spun ca, numai ca sa intaresc ceea ce spuneam legat de semnalele care vin din economie, productia industriala a crescut in primele doua luni cu 5,8%, comenzile noi in industrie cu 7,8%, exporturile cu 13,6%, contractele de munca de la inceputul anului cu 44.000. Astea sunt date care ne bucura si care nu sunt date de Guvern, ci vin de la Comisia Nationala de Prognoza, care sunt publice si care ne intaresc convingerea ca ceea ce ne dorim - si anume ca pe de o parte cresterea economica pe care a avut-o Romania sa se simta si in buzunarele romanilor, ca asta este rostul bunastarii - sa traim fiecare dintre noi mai bine. Pe de alta parte, prin masurile economice pe care le-am luat, sa repornim anumite motoare care au fost oprite in economie - investitii, fonduri europene”, a explicat Grindeanu.

Sursa foto: Agerpres