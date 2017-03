Judecatorii Tribunalului Constanta au admis contestatia Directiei Nationale Anticoruptie la decizia de eliberare conditionata a lui Mircea Basescu luata in urma cu o luna de Judecatoria Medgidia, potrivit News.ro.

Tribunalul Constanta a judecat in 22 martie cererea lui Mircea Basescu, dar a amanat pentru 29 martie pronuntarea deciziei.

Mircea Basescu ceruse instantei eliberarea conditionata aratand ca a indeplinit toate conditiile, atat fractia obiectiva, numarul obligatoriu de zile care trebuia efectuat, cat si criteriul subiectiv, precizand ca a avut o conduita buna in detentie si a participatla activitatile organizate in penitenciar. El a invocat si problemele de sanatate de care sufera, afirmand ca are nevoie de o operatie pe cord deschis pentru inlocuirea by-pass-urilor montate in urma cu 15 ani. Mircea Basescu a mai spus in fata instantei ca a fost diagnosticat recent cu diabet si ca se confrunta cu o lipsa a medicamentelor necesare, facand o cerere pentru a le achizitiona, dar chiar si asa nu le primeste intotdeauna.

Procurorul DNA a cerut in fata instantei admiterea contestatiei, spunand ca nu sunt indeplinite criteriile subiective si ca Mircea Basescu nu a dat suficiente dovezi de indreptare.

Decizia Tribunalului Constanta este definitiva, astfel ca Mircea Basescu ramane in continuare in penitenciar, putand formula o noua cerere de eliberare conditionata in iunie.

Aceasta este cea de-a doua cerere de eliberare conditionata formulata de Mircea Basescu, dupa cea din toamna anului trecut. Si atunci Judecatoria Medgidia i-a dat castig de cauza, hotararea fiind atacata la Tribunalul Constanta care a a admis contestatia procurorilor anticoruptie. Instanta a decis atunci si ca Mircea Basescu mai poate depune o noua cerere de liberare conditionata dupa 1 februarie 2017.

Mircea Basescu executa pedeapsa la Penitenciarul Poarta Alba. Luna trecuta, lui Basescu i-a fost schimbat regimul de detentie de la semideschis la deschis, el fiind mutat la sectia exterioara a penitenciarului de la Valu lui Traian.

Mircea Basescu a fost condamnat definitiv, in iunie 2016, de Curtea de Apel Constanta, la patru ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta, in dosarul in care a fost judecat pentru ca ar fi primit 250.000 de euro pentru a interveni pe langa magistrati pentru solutionarea unui proces care il viza pe Sandu Anghel. Instanta a pastrat astfel decizia data initial de Tribunalul Constanta, in ianuarie 2016.

In acelasi dosar, Marian Capatana a primit trei ani de inchisoare cu executare pentru complicitate la trafic de influenta.

Sursa foto: Agerpres