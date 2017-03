Klaus Iohannis a declarat, miercuri, dupa prezentarea concluziilor ministrului Justitiei cu privire la activitatea Ministerului Public si a DNA, ca "i se pare un lucru foarte bun" daca Ministerul Justitiei va monitoriza si va coopera "loial" cu Parchetele, asa cum scrie si in Constitutie, insa spune ca nu isi insuseste si concluziile cu privire la activitatea Laurei Codruta Kovesi si Augustin Lazar.

Intrebat ce parere are despre decizia ministrului Justitiei, privind instituirea unei monitorizari la nivelul Ministerului Public si DNA, Iohannis a spus ca "i se pare un lucru foarte bun".

"Daca citim cu atentie Constitutia si legile in vigoare, gasim acolo ca Ministerul Public isi desfasoara activitatea sub ochiul ministrului Justitiei, ceea ce este un lucru bun si chiar ma astept de la domnul ministru sa sprijine Ministerul Public, pe procurorul general, pe procurorul sef DNA, procurorul sef DIICOT ca sa-si indeplineasca mai bine misiunile", a spus seful statului.

El a afirmat ca, daca Ministerul Justitiei va lucra alaturi de Ministerul Public intr-o "cooperare loiala", lucrurile pot functiona mai bine decat la inceputul anului, atunci cand cele doua institutii au avut "pozitii divergente" asupra OUG 13.

Intrebat daca este astfel de acord si cu restul concluziilor lui Tudorel Toader cu privire la Augustin Lazar si Laura Codruta Kovesi, Iohannis a negat.

"Daca ministrul Justitiei doreste sa monitorizeze are tot dreptul sa o faca. (...) Sunt foarte multumit (n.r. de activitatea DNA). (...) Ministerul Public, inclusiv DNA isi fac foarte bine treaba", a mai spus presedintele.

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, in conferinta de presa in care a anuntat concluziile evaluarii procurorului general si a procurorului sef al DNA, ca este oportuna "instituiriea unei atente monitorizari, a unei obligatii de raportare a activitatii procurorilor de la DNA, DIICOT, PICCJ", iar aceasta autoritate trebuie exercitata de ministrul Justitiei, fara ingerinte in activitatea procurorului de a da solutii.