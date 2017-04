Ministerul de Interne face in continuare demersuri pentru localizarea fostului deputat Sebastian Ghita, pe numele caruia au fost emise doua mandate de arestare in lipsa, a declarat ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, precizand ca nu a fost anuntata ca ar fi fost gasite indicii privind locul in care s-ar afla Ghita.

"Nu incetam sa facem demersuri pentru localizare, verificare a tuturor informatiilor, atat in plan intern, cat si in plan international, dar asa cum stiti, este un dosar penal, toate verificarile pe care le fac politistii, le fac sub coordonarea procurorului de caz. Noi nu renuntam", a spus Carmen Dan, duminica, in Parcul Herastrau, la festivitatile dedicate Zilei Jandarmeriei. Intrebata daca exista indicii ca Sebastian Ghita ar fi fost localizat, Carmen Dan a spus ca nu a fost anuntata in acest sens, scrie News.ro.

"Nu am fost anuntata pana in acest moment de lucrul acesta, dar tot ce se comunica se comunica doar cu avizul procurorului", a adaugat Carmen Dan. La jumatatea lunii martie, in spatiul public au aparut informatii ca Sebastian Ghita, disparut din 21 decembrie 2016, ar fi fost localizat in Serbia. Informatiile au fost negate inclusiv de premierul Sorin Grindeanu. Pe numele lui Sebastian Ghita au fost emise doua mandate de arestare in lipsa.

In al cincilea dosar deschis de DNA pe numele lui Sebastian Ghita, procurorii suspecteaza ca fostul deputat, care pana in anul 2012, cand a fost ales in Parlament, a fost reprezentant al S.C. Teamnet International S.R.L. si S.C. Asesoft International S.A. a pretins si primit de la reprezentantii celor doua societati sume de bani, pentru a determina factorii decizionali ai unor institutii si autoritati publice sa le atribuie contracte de prestare de servicii IT si/sau sa faciliteze derularea in bune conditii firmelor ai caror reprezentanti fusesera contactati, anterior, de catre Ghita.

Este vorba, potrivit DNA, despre contracte de achizitie de programe informatice finantate din fonduri publice, dar si din fonduri europene, incheiate intre anii 2007 si 2015 de catre mai multe societati comerciale cu profil de activitate in domeniul IT si de asocierea dintre acestea si societatile comerciale S.C. Teamnet International S.R.L. si S.C. Asesoft International S.A. Sebastian Ghita a fost trimis in judecata in doua dosare penale, cel in care mai sunt acuzati fosti sefi din Politie si Parchet din Prahova si un altul in care este judecat alaturi de fostul primar al Ploiestiului Iulian Badescu.

De asemenea, Sebastian Ghita mai este urmarit penal si in alte doua dosare de coruptie, respectiv cel privind vizita fostului premier britanic Tony Blair in Romania in 2012 si cel in care cumnatul fostului premier Ponta Iulian Hertanu este acuzat de fraude cu fonduri europene si alte infractiuni, in acesta din urma fiind cercetati si fostul sef al CJ Prahova Mircea Cosma, precum si fiul acestuia Vlad Cosma. Ghita a disparut in 21 decembrie 2016 si a fost initial dat in urmarire nationala dupa ce a incalat termenii controlului judiciar in dosarul in care este judecat pentru fapte de coruptie.

Sursa foto: bikerridelondon / Shutterstock