Presedintele Klaus Iohannis a transmis, duminica, un mesaj cu ocazia sarbatoririi in Romania a Zilei NATO, afirmand ca tara noastra va continua sa isi intareasca profilul credibil strategic in interiorul Aliantei si isi va respecta in totalitate angajamentele asumate.

"Momentul marcheaza aderarea tarii noastre la cea mai puternica alianta politico-militara din istorie si la o comunitate de valori si principii, dintre care se disting respectul fata de democratie si statul de drept. Astfel, de aproape un deceniu si jumatate, cetatenii romani se bucura de cele mai puternice garantii de securitate si aparare din istoria noastra nationala moderna", spune Iohannis, in mesajul sau, scrie News.ro.

Presedintele afirma ca, pentru Romania, "NATO a devenit parte a identitatii noastre ca natiune" si, in acelasi timp, calea de materializare a intereselor nationale de securitate. "Alianta a oferit Romaniei democratice sansa de a-si valida ireversibil vocatia democratica si pro-occidentala. Parteneriatul Strategic cu Statele Unite ale Americii, apartenenta la NATO si la Uniunea Europeana sunt fundamentele politicii noastre externe, iar constructia Romaniei puternice in Europa si in lume este strans legata de acestea. Apararea colectiva aliata inseamna, astazi, mai mult decat oricand, constientizarea faptului ca securitatea fiecarui stat poate fi asigurata mai eficient impreuna decat separat", mai spune presedintele.

El vorbeste si despre deciziile luate la summitul NATO din 2016 si despre evaluarea pe care o va face Alianta in 2017, la reuniunea de la Bruxelles. "Romania va continua sa-si intareasca profilul credibil strategic in interiorul NATO. Alocarea, incepand cu acest an, a 2% din Produsul Intern Brut pentru aparare, cea mai mare crestere bugetara de la aderarea efectiva, garanteaza faptul ca suntem determinati sa ne respectam angajamentele recent asumate. Suntem si vom fi alaturi de aliatii nostri in teatrele de operatii, in structurile de comanda si in centrele de pregatire, precum si in structurile politico-militare unde se pun bazele securitatii colective a tuturor cetatenilor din tarile aliate si partenere".

"Vom fi acolo pentru a putea spune cu mandrie nu doar ca «Romania este in NATO», ci si ca «NATO inseamna si Romania»", subliniaza seful statului. Ziua NATO in Romania se serbeaza incepand cu 2005, data aleasa fiind 2 aprilie, avand in vedere ca tara noastra a aderat la Alianta la finalul lunii martie, iar pe 2 aprilie 2004 a fost arborat steagul Romaniei la sediul NATO.