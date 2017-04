Administratia Prezidentiala a anuntat, inca de vineri, ca decretele vor fi semnate in cursul zilei de luni, iar la ora 17.00 va avea loc ceremonia de depunere a juramantului, potrivit News.ro.

Gratiela Gavrilescu, actual ministru pentru Relatia cu Parlamentul, preia portofoliul lui Constantin de ministru al Mediului si functia de vicepremier. In locul ei este numit Viorel Ilie.

Viorel Ilie, numit ministru pentru Relatia cu Parlamentul dupa numai trei luni de experienta in Legislativ

Senatorul Viorel Ilie, numit ministru delegat pentru Relatia cu Parlamentul, a reusit sa obtina de trei ori voturile necesare pentru a fi primar la Moinesti. Aflat la primul mandat in Parlament, Viorel Ilie devine ministru dupa numai trei luni de activitate in Senat.

Viorel Ilie s-a nascut pe 19 martie 1965 si este absolvent al Facultatii de Electrotehnica - specialitatea Automatica si Calculatoare a Institutului Politehnic ”Gheorghe Asachi” din Iasi, unde a studiat in perioada 1984-1989. Ulterior, a absolvit si doua masterate, unul in Gestionarea Resurselor in Administratia Publica (Universitatea ”George Bacovia” - Bacau) si celalalt in Comunicare, Creativitate si Competente Psihosociale in Organizatii (Universitatea ”Petre Andrei” - Iasi).

Dupa absolvirea facultatii, Ilie a lucrat ca inginer pana in anul 2000, cand a devenit director al S.C. Trust Incom SRL Moinesti. In 2008, a fost ales primar al orasului Moinesti (judetul Bacau) din partea PC, obtinand al doilea mandat in 2012. Dupa fuziunea PC cu PLR si constituirea ALDE, Viorel Ilie a obtinut al treilea mandat la alegerile locale din vara anului 2016.

La sase luni de la reconfirmarea in functie, primarul a candidat pentru Senat pe lista ALDE din Bacau. Proaspat ales parlamentar, Viorel Ilie a renuntat la functia de primar.

El a devenit lider de grup al senatorilor ALDE, iar dupa numai trei luni de experienta in Parlament partidul l-a propus pe Viorel Ilie ca ministru delegat pentru Relatia cu Parlamentul.

Viorel Ilie este casatorit si are trei copii, toti baieti.

Potrivit declaratiei de avere depuse la inceputul acestui an, Viorel Ilie detine, impreuna cu sotia Simona, doua terenuri intravilane ce insumeaza aproape 3.400 de metri patrati, fara a preciza insa localitatea in care se afla terenurile. Localitatea nu este precizata nici in cazul celor doua case, de 417 metri patrati, respectiv 117 metri patrati. De asemenea, sotii Ilie mai detin doua spatii comerciale care impreuna au aproximativ 250 de metri patrati.

Viorel Ilie nu a declarat ca avand in proprietate automobile sau bijuterii si obiecte de arta a caror valoare insumata sa depaseasca 5.000 de euro, dar a vandut un spatiu comercial in 2016 pentru care a incasat 223.000 de lei. Pe numele sau sunt deschide doua conturi bancare in care se afla putin peste 51.000 de lei. Senatorul a imprumutat firma pe care a condus-o pana in 2008, S.C. Trust Incom SRL, cu 556.000 de lei si a contribuit la campania electorala a ALDE cu 63.000 de lei.

Anul trecut, Viorel Ilie a contractat un credit de 80.000 de lei, scadent in 2020. Ca primar la Moinesti, el a incasat, in 2016, 75.300 de lei, veniturile familiei sale fiind completate de salariile de profesoara ale sotiei, 17.100 lei, si veniturile din inchirierea celor doua spatii comerciale, de aproape 125.000 de lei.

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica, ca daca va avea posibilitatea, va discuta luni, la Palatul Cotroceni, cu presedintele Klaus Iohannis privind desecretizarea protocoalelor semnate intre Ministerul Public si SRI.

Liderii ALDE, reuniti duminica in sedinta Biroului Politic Central, au decis, cu majoritate de voturi, retragerea sprijinului politic vicepremierului Daniel Constantin, copresedinte al formatiunii. Gratiela Gavrilescu, ministrul pentru Relatia cu Parlamentul, a fost propusa de ALDE in functiile de vicepremier si ministru al Mediului, in locul lui Daniel Constantin.

Sursa foto: Agerpres