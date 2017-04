Presedintele Klaus Iohannis se va afla, de luni pana sambata, intr-o vizita privata in Spania, a transmis Administratia Prezidentiala.

"Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, se va afla in perioada 17 - 22 aprilie intr-o vizita privata in Regatul Spaniei", a anuntat, luni, Administratia Prezidentiala.

De Pasti, presedintele Klaus Iohannis s-a aflat la Sibiu, unde a luat parte, alaturi de sotia sa, la slujbele oficiate la Biserica Romano-Catolica ”Sfanta Treime” in noaptea de Inviere si duminica, potrivit News.ro.

Klaus Iohannis a transmis, duminica, pe Facebook, un mesaj de Pasti in care spunea ca gandurile sale "cele mai calde” se indreapta catre toti romanii, fie ca se afla in tara sau in afara granitelor, iar spiritul acestei sfinte sarbatori trebuie sa ne dea increderea de a privi cu optimism catre viitor.

Sursa foto: Agerpres / Alex Micsik