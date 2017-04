Raluca Turcan, presedinte interimar al PNL, a declarat, duminica, la Cluj, ca nu crede in faptul ca, in situatia actuala, PNL ar fi avut o guvernare mai buna in cazul in care ar fi castigat alegerile din decembrie, potrivit News.ro.

"Ganditi-va ca am fi ajuns la guvernare cu acest partid care scartaie din toate incheieturile. Credeti sincer ca PNL ar fi fost mai breaz la guvernare decat cei de acum? Mie mi-e teama ca in unele locuri nu si asta pentru ca am fost in trecut fara fermitate, fara consecventa, fara o pozitie clara asumat, fara decizii urmate indiferent de ultimele persoane care suna pentru a le influenta. Am avut o crunta ruptura intre centru si baza partidului, o fractura intre conducerile judetene si baza celor multi. Cu astfel de fisuri, PNL nu ar fi putut urmari cu decenta, integritate, profesionalism si consecventa valorile si solutiile la guvernare”, a spus Raluca Turcan.

Ea a atras atentia asupra faptului ca, la precedentele alegeri, "PNL a fost praf” si ca datoria ei este de a se asigura ca "toti colegii au inteles ce s-a intamplat”.

"Imediat ce am fost aleasa in functie, am comandat un raport profesionist pentru a intelege ce s-a intamplat cu PNL. Concluzia acestui raport a fost ca, in pofida unor rezultate foarte bune, Partidul National Liberal a fost praf. Am spus-o si o repet cu riscul de a deranja. Nici nu e greu, mai ales ca sunt femeie si a fost o perioada in care in PNL a fost mai greu sa colaboreze cu o anumita structura de conducere. Dupa acel praf obtinut la parlamentare, riscam sa nu fi inteles unde am gresit si sa repetam erorile in unele locuri. Asta ma doare si ma preocupa. La viitoarele alegeri interne am datoria sa ma fi asigurat ca toti colegii din PNL au inteles ce s-a intamplat si macar au incercat sa corecteze. Sa nu ne mai plangem dupa”, a mai spus Raluca Turcan.

La Consiliul de Coordonare Judetean al PNL Cluj participa peste 400 de delegati care vor alege urmatoarea conducere a filialei judetene. In competitia pentru functiile de conducere este inscris cate un singur candidat, astfel incat europarlamentarul Daniel Buda va fi reales pentru un nou mandat, in timp ce functiile de prim-vicepresedinti le vor reveni senatorului Marius Nicoara, respectiv lui Mircea Morosan, primar al localitatii Huedin.

Sursa foto: AGERPRES FOTO