"Se impune amendarea dispozitiilor art. 301 si 308 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza: modificarea titlului art. 301 prin inlocuirea sintamei «conflictul de interese» cu sintagma «folosirea functiei pentru favorizarea unor persoane»", se arata in expunerea de motive, potrivit News.ro.

Totodata, deputatii juristi au decis retragerea amendamentului lui Marton Arpad, care introducea notiunea de „prejudiciu de interes public”.

Amendamentul lui Marton Arpad avea urmatorul cuprins: „Fapta functionarului public care, in exercitarea atributiilor de serviciu, a indeplinit un act prin care s-a obtinut un folos patrimonial pentru sine, pentru sotul sau, pentru o ruda ori un afin pana la gradul II inclusiv pricinuind prin asta un prejudiciu de interes public, se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica pe o perioada de 3 ani”.

Marton Arpad a declarat, in cadrul sedintei Comisiei juridice, ca renunta la acest amendament deoarece „nimeni nu a inteles nimic”.

„Eu renunt la acest amendament (...) pentru ca se pare ca nu a inteles nimeni nimic desi eu am gasit si in dictionarul explicativ juridic, am gasit si in doctrina si ce inseamna prejudiciu si interesul public si ce ar insemna prejudiciul interesului public. Eu inteleg grija unora de a nu prejudicia interesul public prin astfel de formulari. Dar de aici pana la a enunta cum ca aceasta sintagma a fost introdusa aici pentru a se putea angaja rudele la cabinetele parlamentare este o cale lunga”, a afirmat Marton Arpad.

Presedintele Comisiei juridice, Eugen Nicolicea, a afirmat, la randul sau, ca deputatul UDMR a renuntat la acest amendament ca sa nu existe o stare de incertitudine, fiind astfel „case closed”.

La remarca presei, care i-a atras atentia ca in urma cu cateva saptamani afirmase ca rudele pot fi angajate la cabinetele parlamentare, presedintele Comisiei juridice a sustinut ca presa a inteles gresit.

„Ati inteles gresit. Am vorbit despre un caz ipotetic, nu m-am referit la cabinetele parlamentare. Chiar am precizat atunci ca nu poti sa-ti angajezi nicio ruda pentru ca este interdictie prin statut”, a completat Eugen Nicolicea.

Camera Deputatilor este for decizional.

Sursa foto: Mihai Poziumschi / AGERPRES FOTO