'Trebuie sa renuntam complet la venitul minim garantat care este o invitatie la nemunca, mai ales in contextul in care in Romania in momentul de fata este criza de forta de munca, sunt societati comerciale, intreprinzatori care merg sa aduca forta de munca din tarile vecine. Nu putem (...) sa ii lasam pe unii sa stea acasa pe venitul minim garantat, in loc sa se duca la munca. Eu cred ca si din punct de vedere, daca vreti, al demnitatii individuale a fiecaruia, e preferabil sa castigi un ban muncit decat sa stam cu mana intinsa sa primesti un ajutor de la stat", a declarat Calin Popescu Tariceanu, potrivit News.ro.

El s-a declarat increzator ca va gasi deschidere la PSD pentru aceasta propunere.

"A tinut in trecut si eu cred ca in actualele conditii este o propunere pe care noi o avansam si sunt convins ca si colegii de la PSD vor analiza cu toata obiectivitatea. In economie avem nevoie de forta de munca", a mai spus Tariceanu.

Venitul minim garantat este unul dintre cele mai importante ajutoare acordate social. Acesta se acorda celor cu varsta de munca, dar fara un loc de munca, celor cu pensii prea mici si copiilor.

Sursa foto: Agerpres