”Unii ar putea spune ca e clar ca nu ne trebuie corvetele pe care Ciolos dorea sa le cumpere la pret dublu din Olanda si nici transportoarele blindate pe care niste smecheri suspusi si transpartinici tot ne imping sa le luam din Germania - de parca ne pregatim iar pentru Al Doilea Razboi Mondial sau vrem neaparat sa oferim tinte de antrenament pentru rachetele si aviatia altora”, scrie Victor Ponta, potrivit News.ro.

El sustine ca SUA asteapta de la Romania ”decizii si bani” in ce priveste inzestrarea armatei. ”Pe 24-25 mai, la Bruxelles, are loc Summitul NATO. Noi vom fi reprezentati «activ si dinamic» de dl. Iohannis care va fi pomenit in stiri doar daca iar muta din greseala steagul Marii Britanii (...) Ori singurul nostru aliat militar care poate sa si livreze securitate (vorbesc de SUA) asteapta mai mult de atat. Promisiunile si presedintelui si ale Guvernului (normale) ca si ale unor lideri politici (cam ridicole) care vor sa se arate ca ei decid sau fac concurs de proamericanism nu sunt suficiente. Americanii asteapta decizii si bani”, afirma Victor Ponta.

Acesta considera ca, in cei sapte ani de la semnarea Parteneriatului Strategic cu SUA, s-au finalizat doar doua decizii luate, ambele in timpul mandatului sau ca prim-ministru: achizitia a 12 avioane multirol F-16 si eforturile depuse pentru operationalizarea bazei de la Deveselu.

”Trebuie luate de catre Guvern si CSAT (si apoi votate in Parlament) alte doua decizii: 1. Pentru ca suntem saraci si trebuie sa cheltuim banii si cu o gandire pragmatica achizitionam tehnica de lupta doar de productie americana! Nu suntem nici bogati ca Arabia Saudita si nici nechibzuiti ca Grecia sa luam de la toti; 2. Ne tinem de cuvant si de o logica strategica si primul lucru cumparam a doua escadrila de avioane F-16 (plus, daca se poate, rachete defensive Patriot) ca sa contam in secolul 21 - nu in razboaie care nu vor mai exista decat in cartile de istorie”, a conchis Victor Ponta.