”S-au votat trei excluderi din partid, in persoana domnului Daniel Constantin, domnului Mircea Banias si domnului Eugen Durbaca. Nu au fost facute si alte propuneri de excluderi. Aceste nume le stiti deja de o saptamana. A fost o saptamana in care s-a incercat o mediere cu doi dintre cei aflati aici pe lista, care au depus anumite actiuni impotriva partidului in justitie, dar din pacate nu s-a putut ajunge la niciun rezultat si atunci am fost nevoiti sa luam aceasta decizie astazi”, a declarat vicepresedintele ALDE Andrei Gerea, potrivit News.ro.

”Un vor covarsitor, din 96 de prezenti au fost 92 de voturi pentru Daniel Constantin si cate 91 pentru ceilalti”, a adaugat Gerea.

Trei foruri de conducere ale ALDE - Biroul Politic Executiv, Biroul Politic Central si Delegatia Permanenta - s-au reunit joi in sedinte succesive pentru a decide excluderea fostului co-presedinte al formatiunii Daniel Constantin.

Biroul Politic Executiv al ALDE a decis joia trecuta sa propuna Delegatiei Permanente excluderea din partid a lui Daniel Constantin, Calin Popescu Tariceanu avertizandu-i pe cei care au semnat contestatiile in instanta sa si le retraga, altfel vor fi si ei exclusi.

Sursa foto: gov.ro