Liderii PSD vor propune miercuri, in sedinta Comitetului Executiv National, schimbarea lui Serban Nicolae de la conducerea Comisiei juridice din Senat, in urma pozitiei acestuia cu privire la gratierea faptelor de coruptie, au declarat luni, pentru News.ro , surse din conducerea PSD.

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, doreste schimbarea lui Serban Nicolae de la sefia Comisiei juridice, dupa ce acesta nu a tinut cont de opiniile sale cu privire la gratierea faptelor de coruptie, miscare ce a generat proteste, potrivit unor surse din PSD, citate de News.ro.

Exista mai multi social-democrati care sunt nemultumiti de activitatea lui Serban Nicolae, motiv pentru care, in cadrul sedintei Comitetului Executiv National, se va propune schimbarea acestuia de la conducerea Comisiei juridice.

Senatorii PSD din Comisia juridica au votat, miercuri, pentru adoptarea amendamentelor propuse de senatorii Traian Basescu, Serban Nicolae si Liviu Brailoiu la proiectul de Lege privind gratierea, prin care cei condamnati la inchisoare cu executare pentru dare sau luare de mita, trafic de influenta sau cumparare de influenta urmeaza sa fie gratiati sub rezerva achitarii prejudiciului.

In cadrul sedintei comisiei de miercuri, votul asupra acestor amendamente a fost reluat, senatorii PSD abtinandu-se de la vot, astfel ca modificarile privind gratierea faptelor de coruptie au fost respinse.

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni, la Parlament, ca senatorii social-democrati din Comisia juridica au incurcat destul de mult Legea gratierii, iar cea mai buna varianta este ca proiectul sa fie adoptat de Senat in forma trimisa de Guvern.

Nu domnul Serban Nicolae va hotari cum ramane cu acest subiect. Eu cred ca Comisia juridica de la Senat a incurcat destul de mult aceasta lege, ca cea mai buna varianta pentru moment este ca legea sa plece din Senat asa cum a venit de la Guvern pentru ca s-a schimbat de foarte multe ori acolo si eu sunt foarte nemultumit. Miercuri, la ora 10.30, vom avea un Comitet Executiv National unde vom discuta si subiectul asta, dar si altele. Poate intoarce (plenul Senatului – n.r.) raportul in Comisie. Nu numai eu, majoritatea suntem nemultumiti pentru ce sa intamplat acolo Liviu Dragnea

Liderul PSD a mai spus ca, in cadrul CExN, va propune sanctiuni pentru presedintele Comisiei juridice, senatorul Serban Nicolae, iar daca va constata ca nu mai are autoritate in partid, „o sa plece si o sa se apuce de pescuit in mod profesionist”.

Daca nu mai am autoritate in partid, o sa vad, o sa plec si o sa ma apuc de pescuit in mod profesionist. Pe mine m-a interesat ca acele amendamente sa nu fie adoptate. Vreau sa discutam transparent in CEx asta, ca li s-a spus ca e in regula cu acel amendament. Cand au vazut pozitia mea si-au dat seama ca de fapt nu erau informatia corecta Liviu Dragnea

Sursa foto: Facebook/Serban Nicolae