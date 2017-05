Primaria a cheltuit 2.700 de lei pe tricourile si sepcile inscriptionate cu Primaria Municipiului Bucuresti, acestea fiind cumparate prin procedura de achizitie directa din site-ul de achizitii publice – SEAP, conform informatiilor puse la dispozitie de PMB, pentru wall-street.ro.

Oficialii PMB au subliniat ca “Stop joc! E viata ta!” este o campanie ce “vizeaza prevenirea si combaterea consumului de substante, produse si servicii cu efecte potential nocive asupra sanatatii fizice, psihice si emotionale a elevilor de toate varstele din Capitala”.

Specialistii spun ca nu s-a dovedit in niciun fel faptul ca unii copii s-ar fi sinucis din cauza jocului Balena Albastra. Ba, mai mult, psihologii au subliniat ca o astfel de campanie nu face decat sa starneasca curiozitatea tinerilor si dorinta de a incerca un astfel de program, avand, astfel, efecte contrare, nocive.

“Autoritatile administratiei publice locale, atat cele executive cat si cele deliberative au initiativa, potrivit Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, in toate domeniile, avand atributii si competente in organizarea executarii si executarea in concret a activitatilor in domeniile educatiei, protectiei copilului, culturii, tineretului, fapt pentru care acestea trebuie sa se implice in mod real la nivelul entitatilor scolare, in functionarea si dezvoltarea serviciilor educationale, in contextul dezvoltarii continue a relatiilor scoala-comunitate, scoala reprezentand un centru de informare si dezvoltare pentru membrii comunitatii”.