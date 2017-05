Fostul premier Dacian Ciolos a lansat, miercuri, Platforma Romania 100 si ii invita pe romani sa se inscrie in proiectul sau. Platforma Romania 100 a fost infiintata de Dacian Ciolos impreuna cu noua ministri, secretari si consilieri de stat din fostul guvern tehnocrat, dar si oameni de afaceri si specialisti in politici publice. In perioada urmatoare, miscarea va prezenta public temele strategice si campaniile pe care intentioneaza sa le promoveze in anii urmatori, se arata intr-un comunicat de presa.

"Schimbarea este posibila si trebuie sa inceapa cu felul in care este guvernata Romania – transparent, deschis, cu onestitate, in dialog cu oamenii. Anul trecut am inceput sa facem acest lucru impreuna cu o echipa de oameni extraordinari, dedicati, increzatori ca Romania poate si merita mai mult. Suntem convinsi ca suntem multi, foarte multi care credem acelasi lucru. Ca popor, putem mai mult decat am aratat pana acum. Schimbarea Romaniei poate sa vina doar de la o implicare cetateneasca activa si masiva. Va invitam sa veniti alaturi de noi, sa va alaturati echipei Platformei Romania 100. Va invitam sa schimbam Romania. Impreuna!”, a transmis Dacian Ciolos, intr-un comunicat.

Ce este Platforma Romania 100?

Platforma Romania 100 este "o miscare conectata la societate, pornita de la dorinta fiecaruia dintre noi de a ne asuma un grad mai mare de constiinta si activare civica", se arata in comunicatul de presa.

De asemenea, promoveaza idei si strategii de dezvoltare in domenii cheie pentru cresterea Romaniei, propuneri de masuri legislative necesare, cu aprecieri pertinente ale resurselor necesare pentru aplicarea lor. In plus, propune cetatenilor un alt mod de a face politica, responsabil, onest, profesionist, cu oameni implicati in construirea viitorului politic al tarii. Totodata, Platforma Romania100 activeaza pentru un mediu politic transparent si integru, sanctioneaza derapajele populiste si demagogice si promoveaza o Romanie dinamica, prospera, europeana.

Dacian Ciolos a anuntat, miercuri, si pe pagina sa de Facebook ca a lansat Platforma Romania 100 si ii invita pe cei care vor sa se implice intr-un proiect pentru schimbarea Romaniei.

Dragi prieteni, pentru a schimba Romania este nevoie de o implicare cetateneasca activa, masiva, de participarea cu resurse si vointa a cat mai multor oameni care impartasesc aceleasi principii si care contribuie impreuna la valorile si bunastarea comunitatii. Credinta mea este ca schimbarea incepe cu fiecare dintre noi. Incepe cu puterea, coeziunea si energia echipelor. Ca societate, sunt sigur ca am depasit etapa incolonarii in spatele unui lider care sa fie urmat neconditionat. In ultimele luni am primit mii de mesaje in care ne-ati cerut o implicare activa in viata publica si politica din Romania. V-am spus ca facem lucrurile... ardeleneste, le facem temeinic si, mai ales, lucram in echipa. Azi, mai facem un pas: va invitam sa va inscrieti in Platforma Romania 100 - o miscare cetateneasca, dinamica, deschisa, un proiect pe termen lung, care va aduna si pune in valoare energiile pozitive ale tarii.

Ce trebuie sa faca romanii care vor sa se inscrie in proiectul lui Dacian Ciolos

Cetatenii care doresc sa participe la transformarea Romaniei, sa se implice intr-un proiect care sa schimbe societatea romaneasca si modul de face politici publice in Romania, sunt invitati sa se inscrie in Platforma sau sa sprijine miscarea la www.ro100.ro.

Infiintata la inceputul lui 2017 de catre echipa fostului Guvern Ciolos, Platforma Romania 100 este o organizatie deschisa, care isi are radacinile in valorile si principiile Manifestului Romania 100 propus partidelor politice de fostul premier Dacian Ciolos in toamna anului 2016.

Intr-o prima etapa, miscarea va functiona ca o platforma on-line la www.ro100.ro si va fi organizata in comunitati de participare sociala, civica si de imbunatatire a politicilor publice. In perioada urmatoare, miscarea va prezenta public temele strategice si campaniile pe care intentioneaza sa le promoveze in anii urmatori.

Sursa foto: Facebook/ Platforma Romania 100