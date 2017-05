Camera Deputatilor si Senatul se reunesc, joi, in sedinta comuna pentru a decide asupra infiintarii comisiei de ancheta a alegerilor prezidentiale din 2009, pentru a desemna noul sef al Autoritatii Nationale in Comunicatii si a-l revoca pe Misu Negritoiu din functia de presedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara.

UPDATE ora 13.10 Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului au aprobat, joi, cu 241 voturi "pentru: si 86 "contra", infiintarea comisiei de ancheta speciale privind modul in care au fost organizate si s-au desfasurat alegerile prezidentiale din 2009.

Comisiile juridice ale Senatului si Camerei Deputatilor au adoptat, miercuri, raportul pentru proiectul de hotarare de infiintare a comisiei de ancheta a alegerilor prezidentiale din 2009, in noua forma continand un amendament menit sa evite suprapunerea obiectivelor comisiei cu ancheta inceputa de Parchetul General. PNL si USR au votat impotriva, liberalii anuntand ca iau in calcul contestarea Hotararii de infiintare a comisie la CCR.

Raportul comisiei a fost adoptat cu 16 voturi ”pentru”, noua ”impotriva” si o abtinere. Principala modificare fata de forma initiala a raportului este un amendament propus de catre presedintele Comisiei juridice a Camerei, Eugen Nicolicea (PSD) care prevede ca membrii comisiei nu vor ancheta elementele care au generat suspiciuni de abuz in serviciu si falsificarea documentelor si evidentelor electorale, suspiciuni care au declansat ancheta penala in rem a Parchetului General.

”Nu pot face obiectul comisiei de ancheta acele aspecte care vizeaza inceperea urmaririilor penale in infractiunile prevazute in clar in comunicatul Parchetului de pe langa ICCJ. In clarificarea obiectivelor au mai fost aduse niste nuantari (...) In momentul in care se va intampla ca noi sa gasim niste aspecte care ar putea sa aiba conotatii penale sau ar putea sa intre in obiectul de ancheta prevazut prin aceste comunicate sau cele care vor fi date, Parlamentul intrerupe controlul pe aceste controlul pe aceste subiecte si trimite toate documentele catre Parchet, pentru ca respectam seapratia puterilor in stat”, a declarat Eugen Nicolicea.

Comisia parlamentara de ancheta va fi alcatuita din sapte parlamentari PSD, trei de la PNL, doi de la USR, iar de la ALDE, PMP si UDMR, cate unul.

La primul punct al ordinii de zi figureaza alocutiunea presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, pe tema ”Viitorul Europei”. La discursul presedintelui CE au fost invitati si reprezentanti ai misiunilor diplomatice ale statelor membre ale Uniunii Europene si ale statelor candidate, potrivit News.ro.

Ulterior, parlamentarii se vor pronunta prin vot asupra proiectului de hotarare privind constituirea unei comisii speciale de ancheta a modului in care au fost organizate si s-au desfasurat alegerile prezidentiale din 2009. Proiectul a figurat initial pe ordinea de zi a plenului reunit din 26 aprilie insa a fost retrimis comisiilor juridice pentru a reface raportul in conditiile in care Parchetul General a declansat o ancheta penala in rem pe acest subiect.

In noua forma, proiectul de hotarare contine un amendament menit sa evite suprapunerea obiectivelor comisiei cu ancheta inceputa de Parchetul General. PNL si USR au votat impotriva, liberalii anuntand ca iau in calcul contestarea Hotararii de infiintare la CCR, in cazul adoptarii ei de catre plenul reunit al Parlamentului.

Raportul comisiei a fost adoptat cu 16 voturi ”pentru”, noua ”impotriva” si o abtinere. Principala modificare fata de forma initiala a raportului este un amendament propus de catre presedintele Comisiei juridice a Camerei, Eugen Nicolicea (PSD) care prevede ca membrii comisiei nu vor ancheta elementele care au generat suspiciuni de abuz in serviciu si falsificarea documentelor si evidentelor electorale, suspiciuni care au declansat ancheta penala in rem a Parchetului General.

”Nu pot face obiectul comisiei de ancheta acele aspecte care vizeaza inceperea urmaririilor penale in infractiunile prevazute in clar in comunicatul Parchetului de pe langa ICCJ. In clarificarea obiectivelor au mai fost aduse niste nuantari (...) In momentul in care se va intampla ca noi sa gasim niste aspecte care ar putea sa aiba conotatii penale sau ar putea sa intre in obiectul de ancheta prevazut prin aceste comunicate sau cele care vor fi date, Parlamentul intrerupe controlul pe aceste controlul pe aceste subiecte si trimite toate documentele catre Parchet, pentru ca respectam seapratia puterilor in stat”, a declarat Eugen Nicolicea.

Un al doilea amendament adoptat a fost cel propus de Steluta Cataniciu (ALDE) potrivit caruia printre obiectivele comisiei se afla determinarea posibilei implicari in procesul electoral a unor institutii sau persoane fara ca acestea sa aiba drept ”sau in decizii politice ce exced atributiile stabilite prin lege pentru aceste institutii”. Restul amendamentelor adoptate au vizat tot definirea obiectivelor comisiei de ancheta.

Parlamentarii USR si PNL au votat impotriva tuturor amendamentelor si au contestat constituirea comisiei de ancheta despre care au spus ca este nelegala, iar proiectul de hotarare a Parlamentului contine elemente de neconstitutionalitate.

Numirea noului sef al ANCOM si revocarea lui Misu Negritoiu de la ASF

Plenul reunit va dezbate si doua proiecte de hotarari care nu au mai putut fi dezbatute in sedinta de marti din cauza lipsei de cvorum. Este vorba de numirea noului presedinte al ANCOM si revocarea lui Misu Negritoiu din cadrul ASF.

Pentru functia de presedinte al ANCOM a fost propus Adrian Dita, care ocupa, din noiembrie 2015 pana in prezent, functia de director de afaceri publice in cadrul Telekom Romania. Totodata, din martie 2011 pana in prezent, are si functia de director in cadrul Romconnection Consulting, potrivit contului de LinkedIn. In perioada 2010-2011, a fost director de Coporate Affairs in cadrul International Railway Systems, grup controlat de omul de afaceri Cristian Burci. In perioada iunie 2004 – ianuarie 2010, a avut functia de director de Corporate Affairs in cadrul Vodafone Romania.

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, in 27 aprilie, ca s-a inteles cu presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, asupra faptului ca Misu Negritoiu trebuie demis cat mai repede de la conducerea ASF, deoarece aceasta este o institutie importanta care nu trebuie sa functioneze ca si cum ar fi „mosia” unuia sau unora.

Negritoiu: Prefer sa plec de la ASF scos de politicieni, decat de DNA

Presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara, Misu Negritoiu, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa, ca nu intelege motivele pentru care se doreste revocarea sa din functie, iar o decizie in acest sens ” este ilegala si contestabila”, el preferand sa iasa ”scos de politicieni, decat de DNA”.

Misu Negritoiu a ajuns presedinte al ASF la 1 aprilie 2014, cu sprijinul PSD, care a votat masiv in Parlament numirea sa. Negritoiu a venit la conducerea ASF in locul lui Dan Radu Rusanu, care si-a dat demisia de la sefia autoritatii din arestul politiei, in martie 2014, in conditiile in care era arestat pentru 30 de zile in dosarul Carpatica - ASF.

In perioada mai 1997 – aprilie 2014, Negritoiu a lucrat in cadrul ING Romania, potrivit profilului de LinkedIn. In perioada 2010-2012, el a ocupat functia de director general al bancii, iar intre septembrie 2012 si aprilie 2014, a fost presedintele ING Bank Romania.