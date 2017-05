Purtatorul de cuvant al Directiei Nationale Anticoruptie, Livia Saplacan, a declarat ca DNA a clasat, in 22 martie 2017, dosarul in care se ceruse, in 2015, Camerei Deputatilor aviz pentru urmarirea penala a lui Victor Ponta pentru conflict de interese. Clasarea a fost dispusa pentru ca in Camera Deputatilor a fost respinsa cererea DNA de avizare a inceperii urmaririi penale a lui Ponta pentru conflict de interese, scrie News.ro.

Prin aceeasi ordonanta de clasare, DNA a dispus declinarea dosarului la Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, “avand in vedere ca exista indicii privind savarsirea unor fapte care nu sunt de competenta DNA”, a precizat Saplacan.

Potrivit unor surse judiciare, dosarul trimis de procurorii anticoruptie la Parchetul instantei supreme vizeaza fapte de evaziune fiscala.

Dosarul de conflict de interese clasat in urma cu aproape doua luni era desprins din cauza “Turceni - Rovinari”, in care sunt judecati, din 2015, fostul premier Victor Ponta, fostul senator Dan Sova si fostii directori ai complexurilor energetice Rovinari si Turceni, Laurentiu Dan Ciurel si Dumitru Cristea.

In 5 iunie 2015, DNA a cerut Camerei Deputatilor sa avizeze urmarirea penala a lui Victor Ponta, pentru conflict de interese, insa deputatii au respins solicitarea, in 9 iunie 2015. Procurorii aratau, in cererea trimisa atunci Camerei Deputatilor, ca Victor Ponta, in calitate de premier, l-a numit pe Dan Sova in functia de ministru, in conditiile in care in trecut ar fi primit foloase din partea acestuia. Potrivit procurorilor, in august 2012, Ponta l-a desemnat pe Dan Sova in functia de ministru pentru Relatia cu Parlamentul, in luna decembrie 2012 l-a desemnat ministru delegat pentru Proiecte de infrastructura de interes national si investitii straine, in februarie 2014, ministru interimar al Transporturilor, iar in martie 2014, ministru al Transporturilor.

In dosarul “Turceni-Rovinari”, judecat din 2015 la instanta suprema, ancheta a durat aproape patru ani. Victor Ponta a fost primul premier post-decembrist trimis in judecata in timpul mandatului.

Procurorii il acuza pe Victor Ponta ca, in perioada octombrie 2007 - decembrie 2008, prin cabinetul sau de avocat, a obtinut de la Societatea Civila de Avocati "Sova si Asociatii" 181.439,98 de lei, pentru activitati care figureaza in acte, dar care nu ar fi fost efectuate.

Victor Ponta este judecat pentru fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalarea banilor, fapte pe care le-ar fi comis in calitate de avocat, iar Dan Sova, avocat coordonator al Societatii Civile de Avocati "Sova si Asociatii" la data faptelor, pentru abuz in serviciu, fals in inscrisuri sub semnatura privata, evaziune fiscala si spalare de bani.

Laurentiu-Dan Ciurel este acuzat de trei infractiuni de abuz in serviciu, cu obtinere de foloase necuvenite pentru altul, iar Dumitru Cristea si Laurentiu-Octavian Graure, fost director economic al CET, de abuz in serviciu.

Sursa foto: Sebastian Duda / Shutterstock