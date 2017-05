Nicusor Dan a fost reconfirmat in functia de presedinte al Uniunii Salvati Romania in cadrul Congresului USR care a avut loc, sambata, la Cluj-Napoca, el obtinand 173 de voturi. Duminica dimineata va fi reluat votul pentru componenta Biroului National deoarece numarul de voturi pentru pozitia a 7-a de vicepresedinte si pentru pozitia 20 de membru al BN a fost egal.

Deputatul de Cluj Emanuel Ungureanu s-a clasat al doilea in competitia pentru postul de presedinte, cu 61 de voturi. Consilierul parlamentar Serban Marinescu a obtinut 14 voturi, iar Cornelia German, trei. O situatie inedita a aparut in ce priveste componenta Biroului National al USR. Potrivit statutului, in BN sunt sapte posturi de vicepresedinte si 13 de membri simpli, scrie News.ro.

Primii sapte candidati in ordinea numarului de voturi primite devin vicepresedinti, iar urmatorii 13 primesc un loc in BN. In urma votului de la Congres s-a inregistrat un dublu balotaj: pentru pozitia a 7-a s-a inregistrat acelasi numar de voturi, iar situatia s-a repetat pentru pozitia 20 de membru al BN.

Ca vicepresedinti au fost alesi presedintele USR Cluj, Elek Levente, Vlad Alexandrescu, deputatul Ion Stelian, deputatul Dan Barna, deputatul Ionut Mosteanu, deputatul Cristian Seidler, iar pentru a saptea pozitie de vicepresedinte Cristian Ghinea si Raluca Amariei, presedintele USR Sibiu au obtinut acelasi numar de voturi, 143.

Tot in Biroul National au mai fost alesi Clotilde Armand (consilier sector 1), Catalin Drula (deputat USR Timis), Cristian Ghica (senator USR Bucuresti), Chereji Florin Silviu (membru USR Cluj), Cornel Zainea (deputat USR Ilfov), Claudiu Nasui (deputat USR Bucuresti), Radu Mihail (senator USR Diaspora,)Florina Presada (senator USR Bucuresti), George Taranu (membru USR Iasi), Ion Voinea (membru USR Bucuresti), Arsu Alin Ionut (consilier local USR Bucuresti).

Pe locul 20 ca numar de voturi, ultimul eligibil pentru un post in BN, s-au plasat la egalitate Dan Ivan, presedintele USR Maramures, si senatorul George Marussi, cu 112 voturi fiecare. In consecinta, s-a decis ca votul sa fie reluat, duminica, la sediul USR Cluj, doar pentru cele doua pozitii. Cel care va pierde dintre Ghinea si Amariei va ramane doar cu functia de membru al Biroului National, iar pierzatorul dintre Ivan si Marussi nu va mai intra in noua conducere a USR.