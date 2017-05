Presedintele PSD, Liviiu Dragnea, a declarat ca in luna iunie va avea loc o "discutie" in partid in privinta unei posibile remanieri guvernamentale, dar a precizat ca nu este obligatoriu ca aceasta sa se termine cu propuneri pentru remaniere.

Liderul PSD se afla in judetul Bistrita-Nasaud, unde duminica are loc Ziua Costumului Popular, eveniment care are ca scop intrarea in Cartea Recordurilor prin realizarea a doua recorduri: cele mai multe persoane imbracate in costum popular si cel mai mare numar de participanti la un dans traditional: Roata de la Runc, scrie News.ro.

Liviu Dragnea a declarat ca, personal, nu da avertismente ministrilor, dar este preocupat sa fie pus in practica programul de guvernare. ”Eu nu dau avertismente ministrilor. Eu, personal, sunt foarte preocupat sa se puna in opera programul de guvernare. Tot ce s-a pus in practica pana acum a produs efecte pozitive si romanii au inceput sa simta lucrul acesta. Pana pe 10 mai s-au infiintat 110.000 de noi locuri de munca si continua sa se intample asta" a declarat Liviu Dragnea.

"Au crescut investitiile straine mult mai mult decat anul trecut si au crescut si veniturile populatiei si se dezvolta si afacerile in Romania. Nu e vorba daca sunt nemultumit de unul sau altul, important este ca ei sa-si faca treaba", a adaugat in judetul Bistrita-Nasaud, liderul PSD, Liviu Dragnea.

In acest context, presedintele PSD a spus ca social-democratii vor discuta in luna iunie despre o posibila remaniere guvernamentala, dar a precizat ca nu este neaparat necesar ca aceasta dezbatere sa se termine si cu propuneri in acest sens. "Si, ca sa nu mai discutam pe la colturi, o sa avem o discutie in partid in luna iunie, care nu este obligatoriu sa se finalizeze cu propuneri pentru remaniere”, a spus Dragnea.

Sursa foto: Pixabay/rafabordes