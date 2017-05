Nicusor Dan a afirmat ca, atunci cand guvernul din umbra al USR, va fi constituit, in el ar putea intra si persoane care nu sunt membre ale Uniunii. ”In momentul in care USR va lua aceasta decizie, se va uita si in interiorul si in exteriorul sau la persoanele cele mai competente”, a spus liderul USR, scrie News.ro.

Intrebat daca nu exclude ca Dacian Ciolos sa conduca acest cabinet din umbra, Nicusor Dan a spus: ”Nu exclud”.Nicusor Dan a fost reconfirmat in functia de presedinte al Uniunii Salvati Romania in cadrul Congresului USR care a avut loc la Cluj-Napoca, el obtinand 173 de voturi. Deputatul de Cluj Emanuel Ungureanu s-a clasat al doilea in competitia pentru postul de presedinte, cu 61 de voturi. Consilierul parlamentar Serban Marinescu a obtinut 14 voturi, iar Cornelia German, trei.

”Candidez cu o platforma numita «USR schimba Romania». Miza noastra nu e sa reglementam cum sa ne intelegem in interior, ci cum putem impreuna sa aducem Romania la normalitate. In aceasta platforma propun un calendar prin care USR sa ajunga al doilea partid din Romania, sa se bata pentru primariile din marile orase, sa aiba un scor in 2020 care sa-i permita sa propuna primul-ministru”, a declarat Nicusor Dan, in cadrul lucrarilor Congresului.

Liderul USR a spus ca pana la finalul anului viitor partidul trebuie sa finalizeze un guvern din umbra si acelasi lucru sa se intample la nivel local, adica pana la finalul lui 2018 sa aiba stabiliti candidatii la primarii.