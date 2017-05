Crearea legislatiei necesare pentru educarea si informarea operatorilor economici si identificarea zonei de rezonabilitate in actul de control sunt cei doi piloni ai proiectului de act normativ.

Legea preventiei reprezinta o etapa in strategia de imbunatatire a relatiei statului cu mediul de afaceri. De-a lungul procesului de consultari extinse am descoperit ca, pe langa aceasta radicalizare a relatiei mediu de afaceri-organe de control, subzista si o problema de sistem si anume existenta unei multitudini de acte normative, nearmonizata, care instituie contraventii in diferite domenii. De aceea, in perioada imediat urmatoare, vom propune Guvernului, printr-un memorandum, aprobarea stabilirii unui termen rezonabil in care toate ministerele sa analizeze toate actele normative care instituie contraventii in domeniul sau domeniile de competenta, urmand a face propuneri de modificare a legislatiei care sa duca la eliminarea paralelismelor legislative (contraventii care se regasesc in mai multe acte normative), a suprapunerilor de competente ori a acelor reglementari care nu mai sunt necesare ori sunt de natura „a frana” dezvoltarea optima a mediului de afaceri din Romania - Alexandru Petrescu, Ministrul pentru Mediul de afaceri, Comert si Antreprenoriat

Cele 267 de contraventii ce vor fi supuse mecanismului preventiei sunt fapte care nu prezinta un grad de pericol social ridicat. Aceste contraventii sunt din domeniile fiscal, legislatia muncii, agricultura, turism, ape si paduri, protectia mediului, comunicatii, educatie, protectia consumatorului, administratiei locale, afacerilor interne.

Firmele vor putea evita amenzile ANAF

Prin acest act normativ operatorii economici vor avea posibilitatea sa remedieze o abatere constatata la primul control, intr-un termen de maximum 3 luni de zile. Facilitatea introdusa pentru antreprenori consta in faptul ca, spre deosebire de legislatia aflata acum in vigoare, in urma actului de control se da doar un avertisment, fara aplicarea sanctiunii prevazute de lege pentru contraventia inregistrata, urmand, dupa expirarea termenului acordat, in urma unui nou control, fie sa se constate remedierea acesteia, fie sa se aplice sanctionarea pentru neconformare.

Totodata, operatorul care a fost identificat ca neconform, beneficiaza de preventie o singura data pentru oricare dintre contraventii, in termen de trei ani de la data aplicarii sanctiunii avertismentului.