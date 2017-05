Ludovic Orban, candidat pentru functia de presedinte PNL la alegerile din 17 iunie, spune ca isi doreste ca deciziile in partid sa nu se mai ia in spatele usilor inchise, ci numai dupa consultarea membrilor liberali si ca in ultima perioada multe decizii au fost luate fara a se tine cont de vointa reala de la baza partidului.

Ludovic Orban a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa sustinuta la Constanta, ca partidul trebuie sa ofere un cadru propice fiecarui membru, acesta trebuie sa se exprime liber, sa fie ascultat si recompensat pentru fiecare rezultat obtinut in activitea politica, potrivit News.ro.

“Partidul are nevoie de democratie interna. Partidul trebuie sa ofere un cadru propice pentru fiecare membru al partidului, sa permita fiecarui membru al partidului sa participe la activitatea sa, sa se exprime liber, sa fie ascultat, sa ii fie apreciat si recompensat fiecare efort si fiecare rezultat pe care il obtine in activitatea politica. Deciziile in partid sa nu se mai ia in spatele usilor inchise, in birourile de la Bucuresti, ci sa fie luate dupa consultarea ampla a bazei PNL, a tuturor acelora care in fiecare localitate se bat pentru promovarea ideilor liberale si care cunosc foarte bine, la fel ca si cei care se afla in conducerea nationala, ce este bine pentru Partidul National Liberal si ce poate fi rau”, a afirmat Ludovic Orban.

El a mai spus ca multe decizii ale PNL au fost luate fara a se tine cont de vointa reala de la baza partidului. “In ultima perioada, foarte multe decizii ale partidului au fost luate fara sa se tina cont de vointa reala de la baza partidului. Acum in PNL sunt alegeri care vor fi finalizate pe 17 iunie. Dupa aceste alegeri va exista o reala si autentica democratie in partid”, a explicat Ludovic Orban.

El a spus ca toti semnatarii motiunii sale cu care candideaza la presedintia partidului, cei 27 de presedinti de organizatii judetene, au luat decizia dupa consultarea cu conducerile organizatiilor, existand insa si presedinti care au semnat motiunea fara a intreba un singur membru de partid.

“In ceea ce ma priveste pe mine, semnatarii motiunii mele, presedintii care mi-au semnat motiunea, cei 27, au semnat dupa consultari prealabile, exact cum a fost consultarea de la Constanta, spre deosebire sa spun, de unii presedinti care au semnat motiunea fara sa intrebe macar un singur coleg de partid, daca ei impartasesc punctul de vedere al presedintelui, lucru care se va si vedea in pozitionarea delegatiilor”, a mentionat Orban.

El a precizat ca delegatii care vor veni la congres nu vor fi obligati sa voteze cum s-a pozitionat filiala judeteana in legatura cu unul sau altul dintre candidati. La alegerile pentru presedintia PNL din data de 17 iunie mai candideaza Cristian Busoi si Viorel Catarama. Ludovic Orban s-a aflat sambata la Constanta pentru a prezenta motiunea sa, intitulata “Forta Dreptei”.