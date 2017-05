Aflat intr-un turneu prin mai multe filiale din Transilvania, Viorel Catarama a declarat la Cluj ca nu urmareste sa multumeasca alte persoane decat cele cu ideologie de centru-dreapta, el explicand ca in urma unui sondaj de opinie comandat de el si Cristian Busoi a rezultat ca foarte multa lume ii sprijina programul, potrivit News.ro.

„Am primit nenumarate scrisori si mesaje de felicitare in mediul online, dar si in offline. Nu am primit atatea in viata mea si toti acesti oameni sustin ideea ca oamenii care pot munci trebuie trimisi la munca si sa nu li se dea ajutoare sociale. Pe mine nu ma intereseaza ce spun cei care sunt dependenti de autoare sociale, ca oricum aia nu ma voteaza pe mine. Nu ma intereseaza. Nu vreau sa ii multumesc pe cei din stanga, doar, doar voi lua ceva voturi. Eu ma duc spre dreapta si lucrez numai pe partea dreapta”, a spus Viorel Catarama.

Intrebat cum comenteaza declaratiile in care programul sau este considerat unul extremist si comparatia lui cu premierul Ungariei, Viktor Orban, Viorel Catarama a explicat ca isi va face griji pentru aceste lucruri dupa ce reuseste sa ajunga in fruntea partidului si sa puna in aplicare masurile din program.

„Viktor Orban este prim-ministrul Ungariei de multi ani pe baza unui program de dreapta. Ca este acuzat e problema dansului. Sa ajung eu sa obtin pentru PNL 50%, sa guvernez, sa pun in aplicare masurile de dreapta si o sa raspund daca voi fi facut extremist. Momentan este un proiect care are mare succes in randul tinerilor si batranilor. Oricine munceste, oricine a muncit la viata lui, oricine a platit taxe si a vrut sa aiba compensatie in mod corespunzator sustine acest program”, a mai declarat Viorel Catarama.

