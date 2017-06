Presedintele Klaus Iohannis va face o vizita in SUA in perioada 4 - 9 iunie, urmand sa aiba o intrevedere oficiala cu presedintele SUA Donald Trump. Programul vizitei mai include intalniri cu reprezentanti ai comunitatii romanesti din SUA si participarea la Forumul Global al American Jewish Committee, unde va primi distinctia „Light Unto the Nations”, cea mai inalta distinctie a organizatiei.

"Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va efectua in perioada 4-9 iunie a.c. o vizita in Statele Unite ale Americii.. Elementul central al acestei vizite este constituit de intrevederea oficiala a Presedintelui Romaniei, domnul Klaus Iohannis, cu Presedintele Statelor Unite ale Americii, domnul Donald J. Trump, in data de 9 iunie a.c", anunta un comunicat al Presedintiei, care precizeaza ca intrevederea "va fi un excelent prilej pentru a discuta perspectivele de aprofundare si extindere a Parteneriatului Strategic dintre Romania si Statele Unite, pe toate palierele relevante, inclusiv in contextul in care in acest an se implinesc 20 de ani de la lansarea acestuia".

Potrivit Administratiei Prezidentiale, presedintele Klaus Iohannis "va aborda prioritatile de actiune in cadrul relatiei bilaterale si va reconfirma angajamentul ferm al tarii noastre de a ramane un aliat predictibil, stabil si de incredere al Statelor Unite".

Cu ocazia deplasarii la Washington, Presedintele Romaniei va participa, in data de 5 iunie, in calitate de invitat de onoare, la Forumul Global al American Jewish Committee (AJC), care are peste 110 ani de existenta si va primi distinctia „Light Unto the Nations”, cea mai inalta distinctie a organizatiei care se decerneaza unor sefi de stat sau de guvern in semn de recunoastere pentru impactul international important in domeniul pacii, securitatii, democratiei, promovarii valorilor umane.

"American Jewish Committee a evidentiat, in decizia de acordare a distinctiei, faptul ca a hotarat onorarea Presedintelui Klaus Iohannis pentru actiunea sa de „lider dedicat intaririi democratiei si a statului de drept in Romania, (…) pentru eforturile sale de a combate anti-semitismul si pentru a aprofunda legaturile dintre Romania si SUA, precum si intre Romania si Israel”. Acordarea acestei distinctii a mai avut in vedere rolul tarii noastre in cadrul Uniunii Europene si al dialogului transatlantic, in mentinerea securitatii regionale si globale, dar si realizarile recent incheiatei presedintii-in-exercitiu romane a Aliantei Internationale pentru Memoria Holocaustului (IHRA)", mentioneaza Presedintia.

Distinctia va fi prezentata, cu ocazia unui moment special, in cadrul Forumului Global, World Leaders Plenary. La Forumul Global, care se desfasoara in perioada 4-6 iunie a.c., vor lua parte peste 2.500 de participanti din 70 de tari.

„Light Unto the Nations” a mai fost acordata unor lideri marcanti, cum ar fi cancelarul german Angela Merkel, presedintele Frantei Nicolas Sarkozy, presedintele Statelor Unite ale Americii Bill Clinton, precum si altor sefi de stat din Europa si America Latina.

Vizita la Washington mai cuprinde si alte elemente de program, inclusiv o intalnire cu reprezentantii comunitatii de romani din SUA.