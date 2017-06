Potrivit proiectului de hotarare, cursul ar dura patru saptamani, cate doua ore pe saptamana, si este dedicat elevilor din clasele a XI-a si a XII-a din anii scolari 2017-2018 si 2018-2019. La sfarsitul acestui program, elevii vor primi o diploma, iar cei mai buni dintre ei vor fi premiati, potrivit News.ro.

Initiatorii proiectului isi motiveaza propunerea prin faptul ca in prima jumatate a anului 2019 Romania va avea presedintia Uniunii Europene, "moment extrem de important, care necesita o pregatire temeinica”.

Ei mai spun ca nivelul de cunoastere a Uniunii Europene, precum si a drepturilor pe care le au cetatenii europeni este inca scazut in randul romanilor.

"Scopul acestui proiect este dublu. In primul rand, oferirea unui bagaj de informatii generale si aplicate elevilor pentru a le permite o mai buna intelegere a acestui organism supra statal care este UE si o mai buna intelegere a importantei detinerii presedintiei UE in prima jumatate a anului 2019 de catre Romania si in particular a Bucurestiului, care va fi capitala Uniunii Europene. In al doilea rand, organizarea presedintiei UE inseamna o pregatire atat logistica, cat si umana, in sensul de resurse umane necesare. Numarul de evenimente care vor avea loc in Bucuresti va fi unul considerabil, evenimente in cadrul carora elevii care au urmat acest program vor putea sa participe, avand deja cunostinte elementare despre UE”, explica municipalitatea.

