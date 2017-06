Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, considera ca problemele din justitie nu se discuta in spatele usilor inchise si ca justitia trebuie sa fie in slujba cetateanului. Asociatii ale magistratilor au reprosat adoptarea hotararii privind desecretizarea arhivei SIPA inainte de a putea fi consultata, insa Toader a respins acuzatiile precizand ca actul normativ a putut fi consultat din iulie 2016, iar CSM si asociatiile profesionale chiar au trimis puncte de vedere catre Ministerul Justitiei. Pe de alta parte, Consiliul Superior al Magistraturii sustine ca CSM nu a comunicat MJ niciun punct de vedere institutional privind arhiva fostei DGPA-SIPA.

"Justitia este un serviciu de interes public! Justitia trebuie sa se realizeze in slujba cetateanului! Problemele din justitie nu se discuta in spatele usilor inchise!", afirma, duminica, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, potrivit News.ro.

Joi, la Antena 3, Toader declara ca nu are rezerve legate de includerea unui reprezentant al asociatiilor profesionale ale magistratilor sau al Consiliului Superior al Magistraturii in comisia care va studia arhiva SIPA, precizand ca nemultumirile exprimate de aceste organisme sunt nejustificate deoarece Hotararea de Guvern privind arhiva a putut fi consultata din iulie 2016, iar CSM si asociatiile profesionale chiar au trimis puncte de vedere catre Ministerul Justitiei.

Tudorel Toader a respins asertiunea potrivit careia HG de desecretizare a arhivei SIPA a fost adoptata prea repede si fara consultarea prealabila a societatii civile.

Pe de alta parte, Consiliul Superior al Magistraturii preciza ca CSM nu a comunicat catre Ministerul Justitiei niciun punct de vedere institutional cu privire la o adresa din 2016 prin care Ministerul Justitiei a solicitat un punct de vedere referitor la proiectul de hotarare de guvern privind unele masuri referitoare la arhiva fostei DGPA-SIPA.

"In acest sens, punem la dispozitia publicului fisa lucrarii nr. 17025/2016, asa cum ea apare inregistrata in evidentele electronice de registratura si secretariat ale Consiliului, precum si solutia adoptata de Plenul CSM in sedinta din 18 octombrie 2016", se arata in comunicatul de presa al CSM.

Asociatiile de magistrati au rezerve fata de desecretizarea arhivei SIPA, unii dintre reprezentantii acestora sustinand ca exista riscul ca documentele din arhiva sa fie folosite politic si in defavoarea magistratilor.

