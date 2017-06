Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, in calitate de for decizional, proiectul de Lege a salarizarii, cu 188 de voturi ”pentru”, 28 de voturi ”impotriva” si 47 de abtineri. Proiectul va merge la Klaus Iohannis pentru promulgare.

Proiectul legii salarizarii va merge la presedintele Klaus Iohannis pentru promulgare in cazul in care nu va fi atacat la Curtea Constitutionala, insa USR a anuntat de marti seara, dupa adoptarea raportului in Comisia de munca a Camerei, ca intentioneaza sa sesizeze CCR in privinta Legii salarizarii unitare, despre care a spus ca nici acum nu se cunoaste impactul bugetar, iar membrii Guvernului ”improvizeaza” pentru ca nu stiu acest lucru, potrivit News.ro.

"Cu siguranta vom face lucrul acesta (strang semnaturi - n.r.). Astazi am si lansat catre juristii nostri in lucru sa stranga toate motivele de neconstitutionalitate din aceasta lege (...) Noi am avut o dezbatere publica cu sindicatele, chiar raportat la prima forma a legii si deja de atunci si noi si sindicatele am spus aceasta lege este neconstitutionala din mai multe motive. Unul, principal este ca daca ne uitam chiar si acum in forma legii, acolo scrie nu are impact bugetar pe anul curent iar pentru urmatorii patru ani la impact bugetar nu este completat nimic. Guvernul habar nu are de fapt si improvizeaza raportat la impactul bugetar al acestei legi", a declarat deputatul USR la finalul dezbaterilor din Comisia de munca pe Legea salarizarii.

Presedintele Klaus Iohannis a apreciat, pe 29 mai, ca ”putin deplasata” speranta ca ar putea cere modificarea Legii salarizarii in sectorul public, in conditiile in care legea este un proiect asumat de catre PSD care va raspunde ”integral si definitiv” pentru aceasta lege.

Legea este in programul de guvernare al PSD care a spus de la inceput ca vrea aceasta lege. PSD are majoritate in Parlament, are Guvernul, este o lege pentru care raspunde integral si definitiv initiatorul, adica PSD. Este bine sa nu uitam acest aspect. Asteptarea sa modific eu ceva la lege mi se pare putin deplasata Klaus Iohannis

Iohannis a avertizat ca posibilitatea de a cere reexaminarea Legii salarizarii nu garanteaza ca Parlamentul va da curs cererii sale. ”Chiar in cazul in care as retrimite o lege in Parlament , daca cei care tin ca legea sa ramana asa, asa ramane”, a spus presedintele.