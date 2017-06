UPDATE ora 23:00

Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, si-a exprimat vineri seara angajamentul explicit fata de respectarea Articolului 5 al NATO, prin care toate tarile membre sunt solidare cu oricare alt membru atacat, intr-o conferinta de presa purtata la Washington cu presedintele Romaniei, Klaus Iohannis.

”SUA s-au angajat si angajez Statele Unite fata de Articolul 5. Cu siguranta suntem aici pentru a proteja”, a declarat Trump.

Aliatii s-au aratat ingrijorati luna trecuta, dupa ce presedintele american nu si-a exprimat sprijinul personal pentru Articolul 5 in timpul summitului NATO de la Bruxelles.

Miliardarul republican are o relatie ceva mai complicata cu blocul militar, dupa ce a promis in timpul campaniei electorale ca va taia finantarea americana destinata apararii altor aliati si ca ia in calcul sa nu respecte articolul 5 al Tratatului NATO. Insa, acesta si-a calmat retorica in urma investirii sale la Casa Alba.

UPDATE ora 22:35

Donald Trump l-a elogiat pe presedintele Klaus Iohannis, la conferinta comuna de presa sustinuta la Casa Alba, pentru efortul depus de seful statului roman pentru combaterea coruptiei si pentru apararea statului de drept.

”Domnul presedinte, vrea sa aplaud curajul dv., eforturile curajoase ale Romaniei de a combate coruptia si de a apara domnia legii. Acest efort este necesar pentru a crea un mediu in care comertul sa infloreasca si oamenii sa prospere”, a declarat Donald Trump.

Presedintele american a afirmat ca Romania are sprijinul Statelor Unite in procesul de combatere a coruptiei. ”Sprijinim foarte mult Romania si aceasta lupta impotriva coruptiei. A facut o treaba extraordinara (Iohannis - n. red) Stim ce s-a intamplat, iar el o sa castige aceasta lupta si are sprijinul nostru”, a mai spus Trump.

UPDATE ora 22.17 Presedintelui Doald Trump a multumit Romaniei pentru faptul ca a participat activ la coalitia impotriva terorismului si a salutat eforturile depuse de Romania pentru cresterea finantarii Apararii si eforturile presedintelui Iohannis pentru sprijinirea luptei anticoruptie, potrivit News.ro.

"Fac apel catre toate natiunile sa nu mai sustina terorismul si sa nu ii mai sustina pe oameni sa ucida alti oameni, trebuie oprita finantarea terorismului, trebuie sa oprim crimele", a spus Donald Trump, in conferinta de presa comuna cu Klaus Iohannis.

El a multumit poporului roman pentru lupta impotriva terorismului, spunand ca Romania a facut foarte multe in aceasta privinta. "Sper ca si celalelte state din NATO vor urma exemplul Romaniei si isi vor indeplini partea financiara", a mai spus Trump.

Presedintele Klaus Iohannis a declarat, in conferinta comuna sustinuta alaturi de Donald Trump, ca Romania este asa cum este astazi, cu o democratie solida, datorita parteneriatului cu Statele Unite, iar relatiile transatlantice sunt vitale.

"Am avut o intalnire foarte buna si acesta este datorita puterii dumneavoastra de conducere, dar si parteneriatului nostru strategic. Este important sa stim ca acest parteneriat cu Statele Unite modeleaza Romania asa cum este ea astazi, o Romanie cu o democratie solida, o Romanie care este alaturi de trupele americane in Afganistan si Irak. Acest parteneriat a contribuit la ceea ce Romania este astazi si cred ca acest parteneriat trebuie sa devina mai puternic", a spus Klaus Iohannis.

Acesta a adaugat ca relatiile transatlantice sunt vitale.

Foto: Facebook / Klaus Iohannis

Trump, catre Iohannis: Sunteti un aliat adevarat

In primele minute ale intalnirii dintre Klaus Iohannis si Donald Trump, la care si jurnalistii au avut acces, presedintele american a urat bun venit unui "mare aliat" si a vorbit despre un parteneriat excelent dintre Romania si SUA, potrivit News.ro.

"Sunteti un aliat adevarat, o tara minunata si avem o relatie minunata, iar aceasta relatie a devenit si mai buna", a spus Donald Trump catre presedintele Iohannis.

”Este o mare placere si onoare sa fiu aici si astept cu nerabdare discutiile despre parteneriatul nostru”, a spus, la randul sau, Klaus Iohannis, inainte de convorbirile cu presedintele SUA.

Foto: Facebook / Klaus Iohannis

Klaus Iohannis a fost primit la Casa Alba la ora locala 14.00 (21.00, ora Romaniei). Intalnirea lui Klaus Iohannis cu Donald Trump a fost precedata de o intrevedere a presedintelui Iohannis cu seful diplomatiei americane, secretarul de Stat Rex Tillerson, la sediul Departamentului de Stat.

Convorbirile dintre Trump si Iohannis reprezinta finalul unei vizite prelungite a sefului statului roman in Statele Unite ale Americii.

Presedintele Klaus Iohannis declara, la Washington, ca intalnirea pe care o va avea cu presedintele SUA, Donald Trump, este ”extrem, extrem de importanta” si ca, pe buna dreptate, lumea are asteptari mari, seful statului roman exprimandu-si increderea ca intrevederea ca decurge foarte bine.

”Este o intalnire extrem, extrem de importanta si, pe buna dreptate, lumea are asteptari mari. Eu imi doresc foarte mult sa avem un prim contact foarte bun cu presedintele Trump. Vreau sa il conving ca impreuna sa facem parteneriatul mai solid, mai profund”, le-a declarat Klaus Iohannis jurnalistilor.

Din agenda discutiilor, presedintele a mentionat problemele de securitate pe flancul estic si probleme economice. ”Avem nevoie in continuare de investitori americani”, a spus Iohannis, precizand ca va discuta cu presedintele SUA si multe alte lucruri care sunt cu siguranta pe agendele lor.

Presedintele Klaus Iohannis si-a inceput vizita in SUA duminica. Luni seara, presedintele Iohannis a primit, la Washington, distinctia Light Unto the Nations, oferita de Comitetul Evreiesc American, in semn de recunoastere pentru impactul international important in domeniul pacii, securitatii, democratiei, promovarii valorilor umane. A fost primul eveniment la care seful statului participa in cadrul vizitei sale in SUA.

"American Jewish Committee a evidentiat, in decizia de acordare a distinctiei, faptul ca a hotarat onorarea Presedintelui Klaus Iohannis pentru actiunea sa de «lider dedicat intaririi democratiei si a statului de drept in Romania, (…) pentru eforturile sale de a combate anti-semitismul si pentru a aprofunda legaturile dintre Romania si SUA, precum si intre Romania si Israel». Acordarea acestei distinctii a mai avut in vedere rolul tarii noastre in cadrul Uniunii Europene si al dialogului transatlantic, in mentinerea securitatii regionale si globale, dar si realizarile recent incheiatei presedintii-in-exercitiu romane a Aliantei Internationale pentru Memoria Holocaustului (IHRA)", informa Presedintia.

Distinctia a fost prezentata, cu ocazia unui moment special, in cadrul Forumului Global, World Leaders Plenary. La Forumul Global, care s-a desfasurat in perioada 4-6 iunie, au luat parte peste 2.500 de participanti din 70 de tari. „Light Unto the Nations” a mai fost acordata unor lideri marcanti, cum ar fi Cancelarul german Angela Merkel, Presedintele Frantei Nicolas Sarkozy, Presedintele Statelor Unite ale Americii Bill Clinton, precum si altor sefi de stat din Europa si America Latina.

In a doua zi a vizitei sale in Statele Unite ale Americii, Iohannis s-a intalnit cu directorul CIA, Mike Pompeo, sefului statului roman aratand ca "Romania este un partener valoros pentru partea americana, in special datorita expertizei din regiunea Marii Negre, Balcanii de Vest si vecinatatea estica, inclusiv in ceea ce priveste amenintarile hibride de pe Flancul Estic al NATO".

Potrivit Administratiei Prezidentiale, la intrevederea cu conducerea CIA presedintele Iohannis a transmis "aprecierea pentru excelenta si complexa colaborare dintre CIA si partenerii de intelligence din Romania, bazata pe incredere, deschidere si sprijin reciproc in arii de expertiza specifice, aspect ce intareste si mai mult Parteneriatul Strategic dintre cele doua tari". De asemenea, in a doua zi a vizitei sale in SUA, Iohannis, a depus o coroana de flori la Monumentul Soldatului Necunoscut de la Cimitirul National Arlington.

Klaus Iohannis a sustinut, miercuri, o alocutiune la dezbaterea ”Relevanta Parteneriatului Strategic Romania-SUA in actualul context international si de securitate”, organizata de Heritage Foundation la Washington, in care a afirmat ca nu exista pentru tarile europene alternativa la NATO, aceasta fiind cea mai de succes alianta militara din istorie. Referindu-se la Rusia, care "incearca sa isi creeze propria sfera de influenta prin forta", Iohannis a spus ca este nevoie de dialog, dar "bazat pe o puternica descurajare".

El a dat asigurari ca Romania va contribui la dezvoltarea relatiei transatlantice pe care o considera ”pilonul central pentru stabilitatea intregului sistem international”.

Totodata, presedintele a evocat faptul ca Romania si Statele Unite, dupa 20 de ani de parteneriat strategic, au avut si au in continuare o viziune comuna in ce priveste problemele majore de securitate internationala.

Joi, Iohannis s-a intalnit cu o serie de membri ai Congresului american, pe opt dintre ei decorandu-i cu Ordinul ”Steaua Romaniei” in grad de Comandor pentru meritele lor deosebite in consolidarea relatiilor romano-americane.

Sursa foto: Facebook / Klaus Iohannis