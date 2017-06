Firea a precizat ca nu intentioneaza sa abandoneze mandatul de primar pentru o functie la varful admnistratiei centrale, scrie News.ro.

”Nici in ce priveste prezidentialele, nici in ce priveste preluarea mandatului de premier nu se pune in discutie sub nicio forma. Sunt un om corect care vrea sa-si duca la bun sfarsit activitatea”, a spus primarul Capitalei adaugand ca si presedintele PSD, Liviu Dragnea, isi doreste ca ea sa-si finalizeze proiectele pentru Bucuresti.

Gabriela Firea sustine ca PSD nu duce lipsa de oameni capabili sa preia functia de sef al Guvernului, insa ea ar prefera o femeie.

”Avem foarte multi colegi capabili, profesionisti, onesti care pot sa ocupe functia de prim-ministru. Eu mi-as dori sa fie tot o doamna prim-ministru. Am mare incredere in capacitatea de munca a femeilor, in loialitatea lor, in modalitatea in care stiu sa se organizeze si in pragmatismul acestora. O femeie din actualul guvern sau din parlamentarii nostri... Mi-as dori. Sunt sigur ca am colabora foarte bine”, a mai spus Firea.