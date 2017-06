Liviu Dragnea i-ar fi cerut, luni seara, demisia lui Sorin Grindeanu. Mai mult, liderul PSD l-a amenintat pe premier ca ii retrage sprijinul politic, fiind nemultumit de intarzierile in aplicarea unor masuri din programul de guvernare, au declarat surse oficiale pentru News.ro .

In cadrul discutiilor care au avut loc la sediul PSD, luni seara, Liviu Dragnea i-ar fi reprosat lui Sorin Grindeanu intarzierile aplicarii unor masuri din programul de guvernare, printre care neimplementarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii si i-ar fi cerut demisia spunandu-i ca ii va retrage spijinul politic, au precizat sursele citate, pentru News.ro.

De altfel, Liviu Dragnea declara, duminica seara, ca nu este exclusa o schimbare a Guvernului in ansamblul sau, in cazul in care partidul va ajunge la concluzia ca acest lucru este necesar.

Intrebat daca este posibila schimbarea Guvernului, Liviu Dragnea a raspuns: ”Inca nu stiu. Eu nu vreau sa ajungem la aceasta solutie (...) Daca o sa ajugem la concluzia ca n-avem alta varianta, o sa propunem si pe asta, dar eu nu vreau sa ajungem acolo.”

La o intrebare privind reactia partidului in cazul in care Sorin Grindeanu va refuza sa demisioneze, in pofida unei eventuale decizii a PSD, Dragnea a raspuns: ”Nici n-am vazut unde e soba, unde e drobul de sare si vorbim de drobul de sare de cateva zile (...) Nu cred ca Sorin Grindeanu va proceda ca Radu Vasile. Nu cred ca se va ajunge acolo dar, repet, nu stiu daca se va propune lucrul asta”.

Liviu Dragnea a mai spus, duminica, ca a fost incheiata evaluarea ministrilor in interiorul PSD, urmand ca pachetul de propuneri pentru remedierea intarzierilor in aplicarea programului de guvernare sa fie finalizat in cursul zilei de luni.

Anterior, premierul Sorin Grindeanu afirma, intr-o postare pe Facebook, ca Romania are astazi in fata mai multe oportunitati, care o pot indrepta decisiv pe drumul progresului si prosperitatii, dar ca pentru asta este nevoie de stabilitate si predictibilitate. El amintea ca votul din decembrie 2016 a aratat ca si romanii vor acelasi lucru "un guvern cu larga sustinere parlamentara si stabil", iar increderea acordata de romani "nu poate fi inselata cu noi schimbari, noi crize politice, eventual alte alegeri - intr-un cuvant instabilitate".

Sursa foto: Agerpres / Liviu Sova