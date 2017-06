Eugen Tomac a declarat, marti, la Parlament, ca Liviu Dragnea urmeaza sa propuna un nou premier de la UDMR, ceea ce este o chestiune care "depaseste imaginarul in politica", potrivit News.ro.

La mai bine de jumatate de an de guvernare, dupa ce s-a prezentat in fata propriilor colegi cu un plic in alb si le-a cerut un vot de incredere fara sa stie pe cine voteaza, mi s-a parut un lucru extrem de grav si sper ca nu se confirma, insa daca domnul Dragnea va propune un prim-ministru de la UDMR e o chestiune care deja depaseste imaginarul in politica

