Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, inaintea CEx, ca el nu a cerut si nu cere demisiile nimanui, ca nu este certat cu premierul Sorin Grindeanu si ca nu este vorba despre ”probleme personale”, intre ei fiind ”tara”.

„Eu n-am spus...Eu n-am cerut demisia nimanui, nici premierului, nici vreunui ministru, este un act de vointa al fiecaruia, dar asta spune ceva. O sa discutam si despre aceste demisii in CExN suntem intr-o situatie nu foarte confortabila , dar in acelasi timp nici nu putem lasa ca lucrurile sa evolueze exact ca pana acum”, a spus Liviu Dragnea.

Intrebat in continuare despre demisiile ministrilor si a premierului, liderul PSD a replicat: ”Dar de ce trebuie sa discutam neaparat de asta?”.

Dragnea: CExN decide daca Sorin Grindeanu mai poate fi premier

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri, inainte de sedinta Comitetului Executiv National, ca membrii CExN trebuie sa decida daca Sorin Grindeanu mai poate fi premier, in conditiile in care 60% din masurile prevazute in programul de guvernare nu au fost indeplinite, in timp ce altele au fost realizate „partial”.

Presedintele PSD a sustinut ca nu e vorba numai de 60% masuri neindeplinite din programul de guvernare, fiind „un procent serios” si de masuri realizate „partial”.

„Nu e vorba numai de 60% masuri neindeplinte, e si un procent serios de masuri indeplinite partial pe care nu le putem bifa la cele indeplinite. Asta este situatia, mie cel putin nu mi-a fost usor sa iau decizia de a discuta public despre aceste lucruri, dar nu e Guvernul nostru, este Guvernul Romaniei”, a conchis Liviu Dragnea.

Liviu Dragnea a sustinut ca nu este certat cu premierul Sorin Grindeanu. ”Nu sunt chestiuni personale. La mijloc este tara”, a mai afirmat Dragnea.

El a facut referire si la scrisoarea pe care Victor Ponta a transmis-o membrilor CExN, precizand ca acest for avea obligatia sa faca analiza Guvernului Grindeanu. „Sa vedem la ce decizie ajungem, este un CExN, chiar daca unii colegi in niste scrisori deschise spun ca aceasta structura nu este legitima, este structura care a generat acest guvern si care are nu numai dreptul de a face aceasta analiza. Noi avem obligatia de a face aceasta analiza, aici nu ne jucam ca avem noi drepturi si putem sa facem ce vrem. Suntem obligati sa facem aceasta analiza”, a completat liderul PSD.

Presedintele social-democratilor a sustinut ca intarzierile din programul de guvernare trebuie stiute de toata lumea. „Intarzierile de astazi trebuie sa fie stiute de toata lumea si sa propunem ulterior care sunt masurile pentru a recupera rapid aceste intarzieri, pentru a face modificarile necesare care vor reiesi in urma acestei discutii”, a subliniat Liviu Dragnea.

Sursa foto: Agerpres