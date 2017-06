ALDE a decis, in sedinta de miercuri, retragerea sprijinului politic acordat premierului Sorin Grindeanu, au declarat pentru News.ro surse din partid. Conform surselor citate, in cazul in care Grindeanu refuza sa plece din fruntea Guvernului, ministrii ALDE sunt dispusi sa demisioneze.

In acelasi timp, in vederea formarii noului Cabinet, ALDE vrea pastrarea actualei structuri a Guvernului, numarul ministrilor ALDE si este impotriva cooptarii altor partide in Guvern, au declarat aceleasi surse.

Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat, miercuri, ca liderii ALDE au votat retragerea sprijinului politic pentru guvernul Grindeanu, iar ministrii partidului si-au scris demisiile si i le-au remis lui.

De asemenea, ministrii Guvernului Grindeanu, cu exceptia catorva, si-au prezentat in cadrul sedintei Comitetului Executiv National disponibilitatea de a demisiona, in cazul in care partidul le va cere acest lucru, acestia avand demisiile scrise pe masa, au declarat surse social-democrate pentru News.ro.

CExN a inceput in jurul orei 16.00, iar la acest moment fostul ministru al Finantelor Darius Valcov citeste raportul de evaluare al activitatii ministrilor.

Liderii PSD urmeaza sa decida daca retrag sprijinul politic Guvernului in intregimea sa sau daca va exista o larga remaniere.

