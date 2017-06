”A fost OUG 13 si nu ati facut nimic, erati aceiasi in CEx. L-am trezit pe Klaus Iohannis cu ordonanta de urgenta. Acum ii dati Guvernul. De ce?”, a spus Sorin Grindeanu in sedinta CExN, au relatat pentru News.ro surse din partid.

Conform acelorasi surse, la randul sau, ministrul Finantelor, Viorel Stefan, i-ar fi spus lui Liviu Dragnea: ”Va rog sa intelegeti situatia reala, nu ce va prezinta Darius Valcov”. De altfel, Viorel Stefan se numara intre ministrii care sunt solidari cu Sorin Grindeanu si nu ar fi dispusi sa isi depuna demisiile. Potrivit unor surse, intre acesti ar fi si Tudorel Toader, Gabriel Les, Augustin Jianu, Alexandru Petrescu, Ionut Vulpescu.

Grindeanu nu se retrage: In 20 de ani nu am avut campanie atat de agresiva ca in ultima luna

Premierul Sorin Grindeanu a anuntat, in sedinta Comitetului Executiv National al PSD, ca nu se retrage din functia de prim-ministru si a afirmat ca, in 20 de ani de politica, nu a avut campanie atat de agresiva ca aceasta din ultima luna, din partea unor colegi de partid, au relatat pentru News.ro surse social-democrate.

Conform surselor citate, Grindeanu a aflat chiar in sedinta CExN concluziile evaluarii partidului asupra activitatii guvernamentale, iar cand a luat cuvantul a intrebat cine a facut raportul, pentru ca el acum il vede in premiera.

El a sustinut ca, din 97 de masuri prevazute in programul de guvernare pentru primele doua trimestre, doar noua nu sunt realizate, au precizat sursele citate. ”In 20 de ani nu am avut campanie atat de agresiva cum am avut in ultima luna din partea unor colegi”, le-ar mai fi spus premierul membrilor CExN.

Sorin Grindeanu i-a anuntat pe acestia ca nu se retrage din functia de premier, au mai precizat sursele citate.